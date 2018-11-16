وينر تقيم حفلا غنائيا في أعقاب إصدار ألبومها الجديد





قالت شركة "واي جي" الترفيهية إن فرقة "وينر" الشبابية ستقيم حفلا غنائيا يومي الخامس والسادس من شهر يناير العام القادم في سيول بعد إصدار ألبوم جديد كامل في غضون هذا العام.

ويأتي هذا الحفل الغنائي في ختام جولة غنائية بدأتها الفرقة يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي في سيول وشملت كلا من تايوان وماليزيا وتايلاند وسنغافوره والفلبين وإندونيسيا وهونغ كونغ".

وكانت فرقة "وينر" قد كشفت عن ألبومها الكامل الثاني بعنوان "كل يوم" في شهر أبريل الماضي.