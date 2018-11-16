كوريا تسعى لتوقيع اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع إندونيسيا وماليزيا

ⓒ YONHAP News

تسعى حكومة كوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع كل من إندونيسيا وماليزيا، وذلك على اعتبار أن هاتين الدولتين ستكونان مركزا مهما لتقدم كوريا الجنوبية إلى الدول الأعضاء في منظمة "آسيان".

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تشارك في اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تشمل 16 دولة، من بينها 10 دول أعضاء في منظمة "آسيان" واليابان والصين والهند وأستراليا ونيوزيلاندا.

وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت في عام 2016 في إجراء مفاوضات مع الدول الأعضاء في منظمة "آسيان" لتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع كل واحدة من تلك الدول.

وتشتهر إندونيسيا بتوافر المصادر المعدنية، وهي رابع دولة في العالم من حيث عدد السكان بتعداد يزيد عن 266 مليون نسمة، كما أنها السادسة عشرة عالميا من حيث إجمالي الناتج المحلي، الذي يبلغ لديها تريليونا و5.2 مليار دولار.

وبلغ حجم التجارة بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا 17 مليارا و970 مليون دولار في العام الماضي، حيث صدرت كوريا الجنوبية بما قيمته 8.4 مليار دولار لإندونيسيا، واستوردت منها بما قيمته 9 مليارات و570 مليون دولار.

أما ماليزيا فهي واحدة من الدول الرائدة في منظمة "آسيان" حيث تتمتع بمعدل عال من النمو الاقتصادي، كما تتوفر لديها أيضا المصادر الطبيعية، ويصل إجمالي ناتجها المحلي إلى 347.2 مليار دولار محتلة بذلك المركز السادس والثلاثين على مستوى العالم.

وبلغ حجم التجارة بين كوريا وماليزيا 16 مليارا و760 مليون دولار في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادرات كوريا إلى ماليزيا 8 مليارات و40 مليون دولار، بينما بلغ حجم الواردات منها 8 مليارات و720 مليون دولار.

وتعد ماليزيا رابع أكبر الدول في العالم التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد كشف عن سياسة حكومته التي تستهدف تعزيز علاقات التعاون مع دول جنوب آسيا، في كلمة ألقاها في المنتدى التجاري الكوري الإندونيسي الذي عقد يوم التاسع من نوفمبر من العام الماضي في جاكارتا.