الأمم المتحدة تصدر قرارا يدين انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أصدرت اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة قرارا تدين فيه انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ولا يضم قرار هذا العام شيئا جديدا بالمقارنة مع القرار الذي تبنته اللجنة في العام الماضي، ويدل هذا على أنه لم يطرأ أي تحسن في وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وحث القرار الأخير كوريا الشمالية على وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وإغلاق معسكرات الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإجراء تحقيقات مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعا القرار مجلس الأمن الدولي إلى رفع قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات أشد على المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، معربا عن ترحيبه بالجهود الدبلوماسية المبذولة لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ظلت تصدر سنويا قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لـ14 عاما متتالية، منذ عام 2005، وقد تم إصدارها دون إجراء تصويت في عاميْ 2012 و2013، بالإضافة إلى الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهو ما يشير إلى مدى إلحاح المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ومن جانبها هاجمت بيونغ يانغ أمس الخميس الولايات المتحدة والدول الأوربية واليابان على خلفية ضغطها من أجل إصدار الأمم المتحدة هذا القرار، وأعربت كل من الصين وروسيا وسوريا وميانمار عن معارضتها لتبنى قرار بشأن حقوق الإنسان لدولة معينة، لكنها لم تطالب بإجراء تصويت.

ومازالت كوريا الشمالية تدعى أن إصدار قرارات بشأن حقوق الإنسان فيها يعد تدخلا في شؤونها الداخلية.

وفي حقيقة الأمر، من الصعب أن نتوقع إحراز تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من خلال قرارات الأمم المتحدة، ولكن يمكن أن نقول إنه من المحتمل أن توجه تلك القرارات ضغوطا شديدة على كوريا الشمالية، وأن يتم من خلالها فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات في المستقبل.