وقف التعاملات في أسهم شركة سام سونغ بيولوجيكس

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قررت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية وقف تداول أسهم شركة سامسونغ بيولوجيكس يوم الأربعاء الماضي، متهمة الشركة بارتكاب عمليات احتيال لتضخيم قيمتها.

وأعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة عن القرار الذي جاء فيه أن الشركة قد انتهكت قواعد المحاسبة في عام 2015. وقالت اللجنة إنها ستحيل القضية إلى النيابة، وتنصح الشركة بفصل المديرين التنفيذيين المتورطين في هذه القضية وتعيين مدقق للحسابات.

وقال البيان إن الشركة أغفلت ذكر أمور مهمة في أساليب المحاسبة، عندما وصفت علاقتها بالشركة التابعة لها، سامسونغ بيو إيبس؛ كجزء من سعيها إلى مضاعفة قيمة الشركتين.

شركة سامسونغ بيو إيبس هي مشروع مشترك بين شركة بيولوجيكس وإحدى الشركات الأمريكية، وقد تم تأسيسها عام 2012. وفي عام 2015، قررت بيولوجيكس تغيير وضع شركة بيو إيبس من شركة فرعية إلى شركة تابعة. والسؤال هنا هل قامت الشركة بذلك لتحسين تقييمها؟

سمح هذا التغيير للشركة باستخدام معيار مختلف للمحاسبة، والذي أخذ في الاعتبار القيمة السوقية للشركة. وبعد أربعة سنوات متتالية من الخسائر التشغيلية، سجلت الشركة أرباحًا صافية بلغت 1.9 تريليون وون في عام 2015.

من جانبها، فقد نفت شركة بيولوجيكس ارتكاب أي مخالفات، ووصفت قرار اللجنة بأنه مؤسف، وقالت إنها ستقيم دعوى إدارية لإثبات قانونية أعمالها.

يذكر أن إجمالي قيمة أسهم الشركة يبلغ حوالي 30 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 27 مليار دولار، وهو ما يعني أنها سادس أكبر الشركات من حيث قيمة الأسهم بينالشركات المسجلة في البورصة الكورية.

ويقول المراقبون إن الصدمة الناتجة عن وقف التعامل في أسهم الشركة كبيرة، وإذا تم شطبها من البورصة فسيكون لذلك آثار هائلة.