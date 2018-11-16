تفاقم أزمة البطالة في كوريا الجنوبية

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وصل معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ 13 عامًا في شهر أكتوبر الماضي، رغم أن معدل نمو الوظائف الشهري ارتفع قليلًا مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على وظائف في الشهر الماضي 27 مليونا و90 ألفا، بزيادة قدرها 64 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المستوى الشهري لنمو عدد الوظائف ظل أقل من 100 ألف لأربعة أشهر متتالية منذ شهر يوليو.

وانخفض معدل التوظيف الإجمالي في كوريا بـ0,2% على أساس سنوي ليصل إلى 61,2%، حيث ظل يهبط لمدة تسعة أشهر متتالية منذ شهر فبراير.

ووصل معدل البطالة إلى 3,5% في الشهر الماضي، بزيادة 0,3% على أساس سنوي، ويعتبر هذا المعدل الأكبر في شهور أكتوبر منذ عام 2005، عندما سجل 3,6%.

ووصل معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما إلى 8,4%، بانخفاض 0,2% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 973 ألفا في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 79 ألفا مقارنة بالعام الماضي.

يشار إلى أن الحكومة كانت تشير سابقًا إلى ارتفاع عدد رجال الأعمال المستقلين، كدليل على حدوث تحسن في التوظيف. ومع ذلك، فقد ذكرت الوكالة أن عدد هؤلاء قد انخفض بمقدار 4 آلاف في أكتوبر، ويعد هذا أول انخفاض له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا.