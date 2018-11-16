جولة الرئيس الخارجية للمشاركة في اجتماعات آسيان وأبيك

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شارك الرئيس مون جيه إين في مؤتمر القمة العشرين، لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقِد في سنغافورة هذا الأسبوع.

وفي كلمته التي ألقاها يوم الأربعاء الماضي، قال مون إنه يتطلع إلى مستقبل جديد مع قادة الآسيان، حيث تحتفل كوريا بالذكرى الثلاثين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية مع رابطة الآسيان.

وأعرب مون عن أمله في إقامة السلام والازدهار بسرعة أكبر، مع الجهود الموحدة لدول الرابطة.

كما التقى مون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، على هامش الاجتماعات، وقال إنه يتوقع أن تحقق اجتماعات القمة المرتقبة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة والشمال "تقدمًا كبيرًا" في عملية نزع السلاح النووي وبناء السلام.

وخلال المحادثات، شكر مون بوتين على اهتمامه ودعمه فيما يتعلق بجهود بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وردًّا على ذلك، سلط بوتين الضوء على التعاون الوثيق بين سيول وموسكو، بما في ذلك القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية. كما أشار الرئيس الروسي إلى التجارة النشطة بين البلدين، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا بين دول آسيا والمحيط الهادي.

كما التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين يوم الخميس مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي على هامش الاجتماعات.

وقال بنس عقب المباحثات إن القمة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوف تُعقد على الأرجح في أوائل العام القادم، لكنه لم يوضح الموعد الدقيق للقمة أو المكان المتوقع لانعقادها.

وقال نائب الرئيس الأمريكي إن إدارة "ترامب" لا تريد أن تكرر أخطاء الإدارات السابقة، التي أعفت كوريا الشمالية من العقوبات ومنحتها مساعدات اقتصادية قبل أن تفى بوعودها الخاصة بنزع سلاحها النووي.

تأتي تصريحات بنس بعد الموقف المشترك الذي أعلنه مون وبوتن حول ضرورة تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية. كما اقترح الرئيس الكوري الجنوبي خلال اجتماعات مع قادة بعض الدول الأوربية الشهر الماضي تقديم حوافز لكوريا الشمالية من أجل تعزيز ما أسماه بـ"القرار الاستراتيجي من جانب بيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي". لكن الإدارة الأمريكية شددت على أن العقوبات سوف تبقى سارية المفعول حتى يتم تحقيق نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

ومن جانبه قال مون إن التعاون القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو الذي أعاد كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار، وأكد على ضرورة أن يستمر هذا التعاون.

كما أعرب "مون" عن أمله في أن تؤدي القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى إحراز تقدم في عملية نزع السلاح النووي وعملية السلام، بينما شدد نائب الرئيس الأمريكي بنس على ضرورة أن تتخذ بيونغ يانغ المزيد من الخطوات في هذا الصدد.