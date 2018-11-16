ركود المفاوضات الخاصة بميثاق كوانغ جو الهادف لخلف وظائف جديدة

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تواجه المفاوضات الخاصة بميثاق "كوانغ جو"، الذي يعتبر نموذجا لتحقيق المصالح المشتركة بين أصحاب الشركات وعمالها، ركودا دون إحراز تقدم، حيث يقضي الميثاق بخلق وظائف جديدة من خلال تخفيض أجور العمال.

وقد تم إجراء سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي حكومة بلدية مدينة "كوانغ جو" وشركة "هيون ديه" للسيارات بهدف توقيع اتفاقية للاستثمارات الخاصة بميثاق "كوانغ جو"، لكن الجانبين لم يتمكنا من تضييق الفجوة في وجهتيْ نظرهما بشأن الشروط المتعلقة بالأجور.

وكانت شركة "هيون ديه" للسيارات قد أعربت في شهر مايو الماضي عن نيتها لاستثمار 58 مليار وون، أي ما يعادل حوالى 50 مليون دولار، في مشروعات لخلق وظائف جديدة في مدينة "كوانغ جو"، وذلك استجابة للخطة التي وضعتها المدينة لأن تكون أجور العمال السنوية 35 مليون وون، وأن تكون ساعات العمل الأسبوعية 44 ساعة.

وبدأت مدينة "كوانغ جو" وشركة "هيون ديه" للسيارات مفاوضات بينهما، ووعدت الحكومة والأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض، بتقديم دعم لهذه المفاوضات، نظرا لأن الشروط المتفق عليها بين مدينة "كوانغ جو" وشركة "هيون ديه" ستكون نموذجا للمفاوضات بين أصحاب الشركات وعمالها، وهو ما قد يسهم في بقاء شركات الإنتاج في كوريا بدلا من إنشاء مصانعها في الخارج، وعودة الشركات الكورية إلى كوريا، الأمر الذي قد يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة.

لكن المفاوضات بين مدينة "كوانغ جو" وشركة "هيون ديه" واجهت ركودا بعد أن غيرت بلدية المدينة شروطها المقترحة، حيث تقضي الشروط الجديدة بأن تكون ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة وأن يتم السماح بساعات عمل إضافية بحدود 12 ساعة.

والأسوأ من ذلك أن الاتحاد الكوري لنقابات العمال ونقابة عمال شركة "هيون ديه" للسيارت يعارضان مشروع "كوانغ جو" لخلق وظائف جديدة، حيث حذرا من إمكانية قيامهما بإضراب عن العمل.