الرئيس الكوري يعود للبلاد بعد اختتام جولته في سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة

ⓒYONHAP News

عاد إلى سيول أمس الأحد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعد اختتام جولته في كل من سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة، والتي استغرقت ستة أيام.

وكانت جولة الرئيس "مون" قد تركزت على قضيتين، هما: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.

وإلى جانب هذا، عقد الرئيس "مون" خلال الجولة محادثات قمة ثنائية مع قادة الدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وفي أثناء زيارته لسنغافوره، شارك الرئيس "مون" في قمة بين كوريا ودول منظمة "آسيان"، وقمة أخرى لدول منظمة "آسيان" زائد ثلاثة.

ومن خلال حضوره القمة بين كوريا ودول منظمة "آسيان"، ركز الرئيس "مون" على شرح سياسات الحكومة الكورية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، والتي أعلن عنها في العام الماضي، من أجل رفع مستوى علاقات التعاون والتبادل بين كوريا ودول جنوب شرق آسيا إلى مستوى العلاقات بين كوريا والدول الأربع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الرئيس "مون" مع قادة دول منظمة "آسيان" على عقد قمة خاصة بين كوريا ودول المنظمة في العام القادم في سيول.

كما اتفق على عقد أول قمة بين كوريا والدول المجاورة الخمس لنهر "ميكونغ" وهي: كمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام وتايلاند.

وجاء هذا ضمن جهود الحكومة الكورية الرامية إلى تعزيز العلاقات بين كوريا ودول جنوب شرق آسيا.

بالإضافة إلى ذلك، عبّر قادة دول جنوب شرق آسيا عن تأييدهم القوي للجهود التي يبذلها الرئيس الكوري "مون" لإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وفي أثناء زيارته لبابوا غينيا الجديدة، حضر الرئيس "مون" قمة منتدى "آبيك" حيث قام بترويج رؤى وسياسات حكومته الهادفة إلى بناء دولة تسامحية، واقترح إنشاء صندوق خاص بالصلاح الرقمي بين الدول الأعضاء في منتدى "آبيك".

كما ناقش الرئيس "مون" مع كل من الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الروسي "فلاديمبر بوتين" سبل تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، واجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" حيث أعاد الجانبان التأكيد على التحالف بين سيول وواشنطن.