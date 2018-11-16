ⓒ Cookplay

نتعرف على شركة "كوك بلاي Cookplay "وهي شركة نجحت في تطوير منصة خدمات خاصة بتقاسم الوصفات





رئيسها "شين مين صون 신민선":

بدأنا في عرض منتجاتنا في معرض الإلكترونيات الكوري، وهو الأكبر من نوعه في البلاد. كانت فرصة رائعة لنا كي نتعرف على الشركات والمؤسسات والأفراد الآخرين العاملين في هذا المجال لتبادل الرؤى والوقوف على آخر وأحدث التطورات في هذا المجال. مثل هذه المشاركات تفتح أمامنا طريقا للتطور والتحسين والإبداع. نجهز من الآن للمشاركة في المعرض القادم في أمريكا. تأسست شركتنا في أكتوبر 2016 ضمن مجمع "ديه دوك 대덕" للبحوث وهو عبارة عن مؤسسة تم تكوينها بصورة مشتركة بواسطة مجموعات صناعية وتعليمية وتعاونية من 4 جامعات محلية. منتجنا الجوهري هو منصة لتقديم وصفات لمساعدة الناس على الطهي.





توفر هذه الشركة وصفات طعام لمساعدة الناس على طهي مختلف أنواع الأطعمة بشكل سهل وبسيط ومفهوم.





ⓒ Cookplay

رئيسها "شين مين صون 신민선":

مع التطور الذي يشهده العصر، تطورت كتب الطهي إلى تطبيقات إلكترونية متنوعة، لكن الفكرة الأساسية تبقى كما هي. بالنسبة للمبتدئين، وحتى المحترفين أحيانا، ليس من السهل ممارسة الطهي بالشكل المطلوب حسب تلك الإرشادات. عملت في مطبخ تابع لجهاز الشرطة لمدة 3 أعوام وحصلت على شهادة في هذا الصدد، وكان هناك الكثير من المتدربين الراغبين في الحصول على مثل هذه الشهادة. أتذكر أن الكثيرين منهم كانوا يمارسون الطهي على ضوء توجيهات وإرشادات محددة، إلا أن المذاق كان يأتي مختلفا بين كل واحد وآخر. تأكد لي أن مجرد اتباع الإرشادات لا يؤدي إلى المذاق المطلوب بالضبط. فكرت في طريقة تجعل الأمر مبسطا وسهلا ومضمون النتائج. كانت تلك هي فكرة تأسيس شركتي الخاصة لتقديم وصفات للطهي.





من الصعب على المبتدئ في الطهي التحكم في كمية المكونات المطلوبة من خلال مشاهدة عروض فيديو، كما أن الوقت اللازم قد يكون كذلك مختلفا حسب تقدير كل شخص. كل هذه ملاحظات قد تؤدي الى اختلاف المذاق النهائي، وكان الحل بالنسبة لهذه الشركة هو تقاسم وصفات تعمل بمقاييس إلكترونية مؤسسة على إنترنت الأشياء.





رئيسها "شين مين صون 신민선":

القياس والوزن هي من الأشياء الصعبة في الطهي. فكرت في أن الحل قد يكون من خلال ميزان إلكتروني موصل بتطبيق في الهاتف النقال الذكي. كمثال على ذلك، وصفة حساء "سو جيه بي 수제비" الكوري التقليدي، حيث نحتاج لكمية محددة من الدقيق مع النودل. الخدمة الخاصة بالشركة توفر للطاهي أوتوماتيكيا كمية الماء اللازم بشكل سهل وسريع ومحدد. بشكل عام فإن الوصفة عادة ما تعرض كل المكونات أولا ثم قراءة الإرشادات والتوجيهات المطلوب اتباعها بشكل متكرر طوال فترة الطهي. لكن ما تفعله شركتنا يختلف، فهي تقوم فقط بعرض المكونات والطريقة المطلوبة اتباعها في الطهي في كل مرحلة من المراحل، بحيث يتابع الطاهي ذلك بشكل سهل. الميزان الإلكتروني يساعد الطاهي على تحديد الكمية اللازمة من المكونات دون أي مجال للخطأ.





تقدم الشركة خدمة سهلة وبسيطة. فأولا يتم توصيل الميزان الإلكتروني بالهاتف الذكي عن طريق البلوتوث، وتشغيل التطبيق الذي توفره الشركة. وعند إدخال اسم الطبق المطلوب طهيه تظهر الوصفة اللازمة على الشاشة. وقد صارت هذه الخدمة معترفا بها بواسطة العديد من المؤسسات.





رئيسها "شين مين صون 신민선":

ظلنا نبذل كل جهودنا لإنجاح هذه الفكرة تجاريا. تم اختيارنا للمشاركة في برنامج محدد لمدة ستة أشهر نظمته وزارة العلوم وتقنيات المعلومات والاتصالات. يعني هذا أن تقنيتنا أصبحت معترفا بها بواسطة الجهات المختصة. تم اختيار شركتنا كذلك كشركة مبتدئة مستحقة للرعاية الخاصة بواسطة مركز الاقتصاد الإبداعي والتجديدي في سيول. منذ تأسيس الشركة بدأت في القيام بأعمالها بشكل منتظم. التحقنا ببرنامج دعم نظمته وزارة الشركات المتوسطة والصغيرة والمبتدئة. في عام 2017 سُمح لنا بالمشاركة في مركز تجديد المشروعات التابع لهيئة ترقية الصناعات الوطنية للمعلومات والاتصالات. من أهدف الشركة تمكين الأجانب من صنع الكيمتشي بشكل متسق تماما مع الوصفة الكورية التقليدية، وتمكين الكوريين من طهي الأطباق الغربية كما يفعل الغربيون، وهكذا.





نجحت هذه الشركة في الحصول على المساعدات اللازمة من المؤسسات الحكومية، وجمعت رأس المال المطلوب بوسائل متنوعة، وبالتالي مضت قدما في تنفيذ خططها.





ⓒ Cookplay

رئيسها "شين مين صون 신민선":

رغم ما اكتسبناه من خبرة عميقة في بعض المجالات، إلا هناك الكثير مما ينتظرنا في مجالات أخرى. نسعى لتحقيق ذلك عن طريق التعاون مع شركات أخرى. لدينا مشروعات خاصة بوصفات متنوعة. ولدينا خطط طويلة الأجل، من بينها تطوير وصفات طعام للحيوانات المنزلية، وأيضا إنتاج مقاييس إلكترونية دقيقة لمختلف المكونات الغذائية.





شركة "كوك بلاي" بدأت بالفعل في التوسع بشكل متدرج لمد خدماتها لتشمل مختلف المجالات ذات الصلة، بناء على تقنيات متطورة، لتنشر ثقافة إلكترونية جديدة في الطهي بكل أنواعه.