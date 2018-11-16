نتائج جولة الرئيس الكوري في سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة

ⓒ YONHAP News

قام الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بجولة شملت سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة لحضور سلسلة من الاجتماعات الاقتصادية الخاصة باتحاد دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وقمة التعاون الاقتصادي الآسيوي الباسيفيكي "آبيك".





البروفسور "تشيه جين بونغ 최진봉" من جامعة "صونغ كونغ هوي 성공회" :

العلاقات التجارية لكوريا ترتكز بشكل أساسي على اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوربا. لكن الحكومة الكورية أدركت مؤخرا أهمية توسيع دائرة تعاونها الاقتصادي لتشمل دول جنوب شرق آسيا. وبالتوازي مع ذلك التوجه التجاري الجديد انبثقت السياسة التي يسميها الرئيس "مون" بـ"السياسة الجنوبية الجديدة"، والتي تعطي أهمية لتمتين العلاقات التجارية مع دول تلك المنطقة. المفتاح الرئيسي لذلك كان هو تعزيز علاقة كوريا مع دول مجموعة آسيان لتصبح موازية لعلاقة كوريا مع القوى الرئيسية الأربع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية. تمكنت الدول الأعضاء في آسيان من تطوير قدراتها الاقتصادية بشكل سريع، وأصبحت تشكل كتلة مهمة من الاقتصادات الناشئة في قلب الاقتصاد العالمي. ترمي السياسة الجنوبية لتطوير علاقات كوريا الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء في تلك المجموعة.





ركزت كوريا الجنوبية منذ استقلالها على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. وظل الاقتصاد الكوري أسيرا لهذا المحور لعدة عقود، قبل أن يبدأ في التوجه جنوبا لخلق علاقات اقتصادية قوية مع دول منطقة جنوب شرق آسيا والهند. وكانت الفكرة أساسا هي البحث عن أسواق جديدة.





البروفسور "تشيه جين بونغ 최진봉" :

كان الكثيرون قلقين من الاعتماد الكبير للاقتصاد الكوري على السوقيْن الأمريكية والصينية خاصة على ضوء ما بين الاقتصادين العملاقين الأمريكي والصيني من تضارب مصالح وخلافات سياسية وإقليمية. العلاقات الكورية اليابانية كانت كذلك عرضة للكثير من الاضطرابات والتقلبات لأسباب تاريخية قديمة. وبسبب كل تلك الأشياء والموروثات الحساسة كان على كوريا البحث عن سبل لتوسيع وتنويع هياكل سياستها الاقتصادية وأسواقها الخارجية. كانت مجموعة دول آسيان من البدائل المناسبة المطروحة. وكانت الهند كذلك من البدائل الجيدة، وكان الهدف هو خلق روابط اقتصادية قوية راسخة مع تلك الدول.





وتقول التقارير إن الهند ودول آسيان ظلت تنمو اقتصاديا بشكل مستمر بمعدل يتراوح بين 5% و7%. ويعتقد الخبراء أن الهند سوف تكون خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030. وقد حققت "السياسة الجنوبية الجديدة" التي تروج لها حكومة الرئيس "مون جيه إين"، تقدما سريعا منذ طرحها في شهر نوفمبر من العام الماضي.





البروفسور "تشيه جين بونغ 최진봉" :

اقترح الرئيس مون سياسته الجنوبية الجديدة عندما بدأ زيارة لكل من الفلبين وفيتنام وإندونيسيا خلال العام الماضي، وأطلق عليها اسم "السياسة الجنوبية الجديدة القائمة على السلام والازدهار والعلاقات بين الشعوب"، والرامية لخلق علاقة اقتصادية متينة مع دول جنوب شرق آسيا. وفي أكتوبر من هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين كوريا ودول آسيان 132.1 مليار دولار بزيادة 7.6% مقارنة بالعام الماضي. فيتنام بالذات صارت الآن ثالث أكبر سوق خارجية للصادرات الكورية بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بدا جليا أن السياسة الجنوبية الجديدة بدأت تؤتي ثمارها تدريجيا.





قام الرئيس مون بزيارة لـ4 من دول آسيان العشر مرة واحدة على الأقل خلال فترة عام، وينوي زيارة الدول الست الأخرى خلال الفترة القادمة. وبعد زيارة الرئيس مون للهند في يوليو الماضي، قامت السيدة الأولى بزيارة أخرى للهند خلال مطلع هذا الشهر. كل ذلك يظهر الاهتمام الذي تبديه كوريا الآن بمنطقة جنوب آسيا.





البروفسور "تشيه جين بونغ 최진봉" :

صارت منظمة آسيان من بين الأسواق الرئيسية للصادرات الكورية في مجالات الإنشاءات، حيث تفوقت حتى على منطقة الشرق الأوسط التي كانت أكبر سوق لشركات الإنشاءات الكورية. وقد تلقت كوريا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر طلبيات إنشائية تبلغ أكثر من 9.9 مليار دولار من دول آسيان وهو ما يمثل نسبة 41% من عدد الطلبيات الخارجية التي تلقتها كوريا خلال تلك الفترة. يوضح ذلك مدى أهمية سوق آسيان الآن للاقتصاد الكوري. وخلال الاجتماع الوزاري الذي جرى بين كوريا ودول مجموعة آسيان في قطاع الإنشاءات والخاص بالبنية التحتية، تم الاتفاق على عشرين مشروعا تعاونيا جديدا، منها مشروع لتشييد 8 طرق برية في لاوس، ومشروع مدينة ذكية في كوالالمبور في ماليزيا، ومشروع للسكك الحديدية في ميانمار، ومطار جديد في الفلبين.





من ناحية أخرى فإن شركات صناعة السيارات الكورية صار لها وجود راسخ وملحوظ في السوق الهندية بمعدل نمو سنوي بلغ 6.8%، وهو ما عوضها نوعا ما عما تعرضت له من تراجع في أسواق الصين وأمريكا مؤخرا. وبفضل العلاقات الشعبية المتنامية بين كوريا وشعوب الجنوب الآسيوي، بلغ عدد السياح المتبادل بين الجانبين أكثر من 10 ملايين سائح للمرة الأولى.





البروفسور "تشيه جين بونغ 최진봉" :

من المهم أن تبدأ وزارة الخارجية الكورية في وضع إطار مؤسسي جامع ومختص بتطوير علاقات كوريا مع دول جنوب آسيا. يمكن تكوين فريق من الخبراء والمتخصصين لبحث هذا الموضوع من كافة جوانبه بشكل دوري. ولا بد من إعداد خطط واستراتيجيات طويلة الأمد وبناء جسور للثقة المتبدلة حتى لا تعتقد هذه الدول أن كوريا معنية فقط بما تحقق من مصالح، وهو ما يستدعي بناء علاقات قائمة على أسس من الصداقة والتعاون.





يبدو أنه من المؤكد أن علاقة كوريا بدول جنوب آسيا ستمثل طفرة كبيرة للاقتصاد الكوري، ولكن يتوجب على كوريا أن تعرف أنها ليست القوة الاقتصادية الوحيدة الباحثة عن فرص جديدة في تلك المنطقة، وهو ما يوجب على كوريا البدء فورا في وضع خطط تفصيلية للفوز بأكبر نصيب ممكن في تلك الأسواق.