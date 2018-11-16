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من المقرر أن تنطلق يوم الخميس القادم أعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والعمالية في أول اجتماع لها، سيعقد في مقر الرئاسة بحضور الرئيس "مون جيه إين".

ولكن أصبحت هذه اللجنة تعاني قبل انطلاقها من خلاف بين الدوائر السياسية والعمالية بشأن تطبيق نظام ساعات العمل المرن.

وقد تم تشكيل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والعمالية من خلال توسيع أعمال اللجنة الثلاثية بين الحكومة وأصحاب الشركات والعمال، حيث تم توسيع عدد أعضاء اللجنة ليضم ممثلين عن اتحاديْ نقابات العمال، والعمال الشباب والمرأة والموظفين غير المنتظمين، وممثلين عن اتحاد التجار الكوريين، وغرفة التجارة والصناعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المحلات الصغيرة ، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة.

وسيم من خلال هذه اللجنة مناقشة القضايا المتعلقة بالسياسات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القضايا العمالية وخلق وظائف جديدة.

وستكون قضية تطبيق نظام ساعات العمل المرن المثيرة للجدل الحاد بين أصحاب الشركات وعمالها أول قضية ستتم مناقشتها في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والعمالية الجديدة.

وينص قانون العمل الحالي على عدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، وساعات العمل اليومية 8 ساعات.وإذا تم تجاوز ساعات العمل هذا الحد يتوجب على الشركات دفع أكثر من 50% من الأجور العادية مقابل ساعات العمل الإضافية.

ولكن بموجب نظام ساعات العمل المرن، يُسمح للعاملين بتحديد أيام العمل أو تحديد ساعاته أو مواقيت العمل، بشرط أن تكون فترة الحساب ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بدلا من احتسابها على أساس يومي أو أسبوعي، ولن يتم الاعتراف بساعات العمل الإضافية.

ولذلك يمكن أن نقول إن هذا النظام لصالح أصحاب الشركات، ولا يستفيد منه العمال.

وتدعى الشركات أن أعباءها المالية قد زادت بشكل كبير بسبب رفع الحد الأدنى للأجور ونظام ساعات العمل 52 ساعة أسبوعيا، وهو ما يتسبب في تعرضها لأزمة مالية وتقليل عدد الوظائف، مطالبة بتطبيق نظام ساعات العمل المرن على أساس ستة أشهر.

أما الدوائر العمالية فتدعى أن نظام ساعات العمل المرن سيؤدى إلى زيادة عدد ساعات العمل وتقليل أجور العمال وعدد الوظائف.