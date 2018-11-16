القضاة يتفقون على عزل زملائهم المتورطين في إساءة استخدام السلطة

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أكد القضاة من مختلف أنحاء البلاد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل فضيحة إساءة استخدام السلطة القضائية، مطالبين البرلمان بإصدار قرار بعزل زملائهم القضاة المتورطين في تلك الفضيحة، بمن في ذلك كبير القضاة السابق "يانغ سونغ تيه".

جاء ذلك في اجتماع للتجمع الوطني للقضاة عقد أمس الاثنين بحضور 105 قضاة لتحديد موقفهم من هذه القضية، حيث اتفق المشاركون على عزل زملائهم المتورطين في فضيحة إساءة استخدام السلطة.

الجدير بالذكر أن التجمع الوطني للقضاة المكون من 117 قاضيا يمثلون المحكمات الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، قد عقد أول اجتماع له في شهر أغسطس من عام 2003 لبحث القضايا المتعلقة بفضيحة قضائية، ومنذ ذلك الحين، عقد التجمع اجتماعات بشكل غير منتظم.

وفي شهر أبريل الماضي تم رفع مستوى التجمع ليكون هيئة استشارية دائمة لكبير القضاة، وهو ما أدى إلى إثارة القضاة شكوكا حول تورط مكتب إدارة المحكمة العليا في وضع قائمة سوداء للقضاة الذين اتخذوا موقفا نقديا بشأن نظام محكمة الاستئناف الذي كان كبير القضاة السابق يسعى لتطبيقه.

وفي الواقع، يمكن للتجمع الوطني للقضاة المشاركة في تشكيل لجان تتعلق بالإدارة القضائية، وتحسين السياسات القضائية ونظام المحاكمات، وإبداء الرأي حول مبادئ إدارة شؤون الموظفين للقضاة.

ويمكن القول إن المطالبة التي وجهها التجمع الوطني للقضاة إلى البرلمان بإجراء دراسة حول إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل القضاة المتورطين في فضيحة إساءة استخدام السطلة القضائية، قد تكون مجرد رأي للتجمع نظرا لأن هذه المطالبة لا تحمل قوة قانونية ملزمة.

ولكن من المحتمل في الوقت نفسه أن توفر هذه المطالبة قوة دفع قوية للبرلمان من أجل اتخاذ إجراءات لعزل أولئك القضاة المتورطين.

وتقوم النيابة العامة حاليا بإجراء تحقيقات شاملة في مزاعم إساءة استخدام السلطة القضائية التي تورطت فيها المحكمة العليا برئاسة كبير القضاة السابق "يانغ سونغ تيه" خلال إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، حيث تدخلت المحكمة العليا في محاكمات القضايا الرئيسية لصالح الحكومة،في محاولة للحصول على موافقتها على تطبيق نظام محكمة الاستئناف.