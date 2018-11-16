انتشار ظاهرة new-tro بين الشباب الكوري وانجذابهم لكل ما هو قديم وأثري

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تجتاح طبقة الشباب الكوريين في الآونة الأخيرة موجة جديدة تسمى ب"نيوترو (New-tro)" أي ظاهرة "ريترو جديد".والتي تم تكوينها من الكلمتين "New" أي "جديد"، و"Retro" أي "ريترو" التي تدل على "الرجوع إلى القديم من العادات أو الثقافة"، حيث بدأ الجيل الجديد من الشباب الكوريين يعشقون الموضة القديمة خاصة موضة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي التي لم يسبق أن عاشها هؤلاء الشباب.

ومن بين الأشياء القديمة، تأتي في المقدمة الأثاثات القديمة ذات الأصداف التي كانت مرتفعة الثمن جداً في الماضي. وبدأت تظهر تلك الأثاثات القديمة في بعض المحلات مثل المقاهي والمطاعم والبارات ومحلات الحلاقة والصالونات ومحلات الملابس وغيرها التي تقع في شوارع التسوق المزدحمة بالشباب في قلب مدينة سيول. وليس فقط الأثاثات ذات الصدف، بل وأيضا أجهزة الراديو وغيرها أيضاً يمكن أن نجدها بسهولة في تلك المحلات الشبابية.

وقال ضيف في أحد تلك المحلات ردا على سؤال حول حب الشباب للديكورات الكورية القديمة بدلاً من الديكورات الأجنبية التقليدية إن الديكورات الأوربية والغربية التقليدية جميلة لكنهم لا يشعرون فيها بحنان عاطفي بينما أصبحوا يرتاحون ويشعرون بنبالة إلى حد ما في تلك الأثاثات التقليدية الكورية. وماذا عنك يا عبير؟ هل أنت تشعرين بنفس الشيء؟

عبير: نعم. وما يجدب أنظارنا أكثر هو أنه أمام تلك المحلات طوابير طويلة من الشباب الذين يرغبون في الاستمتاع بالجو القديم الذي تعطيهم إياه تلك الأشياء القديمة.