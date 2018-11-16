سويسرا في مقدمة الدول الأكثر تفضيلا للسفر

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تبين أن الدولة الأكثر تفضيلاً للسفر لدى الكوريين هي سويسرا. حيث أجرت شركة "كونسيومر انسايت Consumer Insight" الخاصة ببحوث السفر استبياناً خلال الفترة من سبتمبر لعام ٢٠١٧ إلى أغسطس لهذا العام على 14 ألفا و878 شخصاً سبق لهم السفر إلى الخارج، وقد حصلت سويسرا على 840 نقطة من أصل ألف نقطة من حيث درجة الرضا.

وجاءت في المرتبة الثانية إسبانيا بالحصول على 824 نقطة، ثم في المرتبة الثالثة كرواتيا بـ823 نقطة، ثم في الرابعة نيوزيلندا بـ819 نقطة، ثم النمسا في المرتبة الخامسة بـ818 نقطة، ثم هاواي في المرتبة السادسة، وأستراليا في السابعة وكندا في الثامنة وسنغافوره في التاسعة والتشيك في العاشرة على الترتيب.

وبينما كانت هاواي في المرتبة الأولى في العام الماضي، إلا أنها تراجعت إلى المرتبة السادسة هذا العام بسبب انفجار بركان كيلاويا في جزيرة بيغ آيلاند وكذلك حدوث زلازل، مما منع السياح الكوريين من الاتجاه إليها خلال الفترة الأخيرة. ولكن يقال إنها سترجع بسرعة إذا استقرت الجزيرة.

أنا عن اليابان، فقد جاءت في المرتبة الثامنة عشرة، أي في المرتبة الثانية بعد سنغافوره من بين الدول الآسيوية لما تتمتع به شوارعها من نظافة.