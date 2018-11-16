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جدل في المجتمع الكوري حول لمس الأطفال الرضع

#بانوراما الأخبار الكورية l 2018-11-19

سيول بانوراما

ⓒ Getty Images Bank

أصبحت قضية لمس الأطفال الرضع تثير جدلاً في المجتمع الكوري، حيث كانت النسبة الأكبر من المعارضين لذلك، فالبعض يقولون إنهم يلمسون الرضع بالخد واليد مرة فقط بسبب جمالهم ولا يفهمون لماذا يجدون رد فعل رافض لذلك من قبل الأمهات. كم أن البعض يغضبون من الأمهات اللاتي لا يردن لمس أطفالهن.

وينصح الأطباء الأخصائيون بعدم لمس الرضع بسبب العدوى وانتقال الجراثيم إليهم، كما أن بعض الرضع يعانون من حساسية الجلد وأمراض أخرى لذلك ينبغي أن يطلب السماح باللمس أولاً.

لذلك تضع الأمهات في الولايات المتحدة على عربات الأطفال ملصقاً يقول "Please don’t touch my baby" أي "لا تلمس طفلي من فضلك".

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