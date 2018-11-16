توايس أول فرقة نسائية كورية تقوم بجولة غنائية في الملاعب المغطاة في اليابان

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سوف تكون فرقة "توايس" أول فرقة نسائية كورية تقيم حفلات غنائية في الملاعب المغطاة في اليابان.

وستقيم الفرقة حفلات غنائية في الملاعب المغطاة في أوساكا وطوكيو وناغويا خلال شهري مارس وأبريل من العام القادم.

وكانت فرقة "كارا" النسائية الكورية قد أقامت حفلا غناية في ملعب طوكيو المغطى عام 2013، ولكن فرقة "توايس" ستكون أول فرقة نسائية كورية تقيم حفلات غنائية في ملاعب متعددة في اليابان.

وقد تصدرت فرقة "توايس" مؤخرا قائمة "أوريكون" اليابانية للألبومات بألبومها الجديد بعنوان "نعم أو نعم".