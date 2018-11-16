أغنية جديدة لفرقة نمر سكران تتصدر قائمة آيتيونز للهيب هوب

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تصدرت الأغنية الجديدة لفرقة "نمر سكران" بعنوان "أبدي" ضمن ألبومها الكامل العاشر بعنوان " نمر سكران إكس: ولادة جديدة لتايغر جي كيه" ، قائمة آيتيونز للهيب هوب في 27 دولة ، بما فيها الولايات المتحدة.

ويتكون الألبوم الجديد لفرقة "نمر سكران" من قرصين ويضم 30 أغنية شارك في تسجيلها عدد من الفنانين البارزين، بمن فيهم "آر إيم" قائد فرقة "بي تي إس"، و"فيمون" عضو فرقة "سفنتين"، ومطرب الراب "دوككي"، بالإضافى إلى "أون جي وان" عضو فرقة "جيكس كيس".