حجم صادرات المحتويات الثقافية الكورية إلى اليابان يصل إلى ٢٧٧ مليون دولار

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بلغ حجم الصادرات من المحتويات الموسيقية الكورية إلى اليابان ٢٧٧ مليون دولار. حسب نتيجة إحصائية أخيرة صادرة في عام 2016.

ولا تقتصر هذه الموجة على المحتويات الموسيقية، بل توسعت لتشمل مجال الألعاب الإلكترونية. كما سيطرت الألعاب الإلكترونية الكورية على مقاهي الإنترنت في اليابان وعلى رأسها لعبة "مملكة الرياح"، التي تعتبر نوعا من ألعاب تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت التي تم تطويرها من قبل شركة "nexon"، وهي رائعة جدا.

كما توسعت هذه الموجة لتشمل مجال البث، حيث يعد حجم الصادرات الكورية المتعلقة بالبث إلى اليابان حوالي اثنتي عشرة مرة مقارنة مع حجم الواردات من اليابان. وتعتبر الفرقة النسائية الجديدة التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة نموذجا رمزيا لهذه الحالة وهي الفرقة الكورية اليابانية المشتركة " IZ*ONE"! حيث إن ثلاث من اثنتي عشرة عضوة في فرقة " IZ*ONE" هن من فرقةAKB48 النسائية اليابانية الشعبية، وتم اختيار أولئك البنات الاثنتي عشرة بعد الفوز ببرنامج مسابقة اختيار عضوات فرقة الأيدول "Produce 48" في كوريا.

وقال المخرج المسؤول عن هذا البرنامج إن ذلك أمر مستحيل عندما نفكر في الفترات التي كنا نبدأ فيها تطوير فرق الأيدول في كوريا استفادة من نموذج نظام تطوير الأيدول الياباني في الماضي.