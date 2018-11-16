العديد من الفعاليات والتخفيضات في جميع أنحاء البلاد بمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة

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بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة، تم إعداد مختلف أنواع الفعاليات من أجل الطلاب الممتحنين الذين تعبوا كثيرا جدا للإعداد للاختبار. حيث أعلنت شركة KORAIL أنها تجري حدثا خاصا يقدم تنزيلات بـ30 بالمائة من أسعار تذاكر القطار فائق السرعة "كي تي إكس" لطلاب المرحلة الثانوية العامة بداء من ١٨ من شهر نوفمبر وحتى شهر فبراير القادم. وبعد التأكد من بطاقة الهوية وورقة الدليل على المشاركة في الاختبار، يمكن أن يشتري الممتحنون تذاكر القطار بأسعار مخفضة.

كما أن دور السينما تجري العديد من الفعاليات الخاصة بجذب الممتحنين، مثلا دور السينما "cgv" تقدم تنزيلات خاصة من تسعة أو عشرة آلاف وون إلى خمسة آلاف وون، أما لوتيه سينما فيقدم تنزيلات إلى ستة آلاف وون.

ويسعى قطاع العروض المسرحية أيضا إلى جذب الممتحنين، حيث يقدم بعض االفعاليات الخاصة للممتحنين ليتمكنوا من شراء تذكرة بخمسة وعشرين ألف وون لمقاعد الدرجة المتوسطة، وخمسة عشر ألف وون لمقاعد الدرجة الاقتصادية. كما تسعى المستشفيات إلى جذب الممتحنين الذين يرغبون في العناية بالبشرة أو التجميل بعد انتهاء الاختبار، بالإضافة إلى النوادي الرياضية اليت تطلق عروضًا خاصة لجذب الممتحنين الذين لم يكن لديهم وقت لممارسة الرياضة ويرغبون في تخفيض الوزن. حيث تصل التخفيضات إلى ٤٠٪.