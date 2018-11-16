السفر للخارج جزء من الحياة الروتينية بالنسبة للشباب

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أجرت إحدى شركات حجز الفنادق العالمية استطلاعا على ألف مواطن ومواطنة من الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما من أجل تحليل وعي جيل الشباب حول السفر والإقامة. واتضح من الاستبيان أن السفر إلى الخارج بالنسبة إلى الشباب الكوريين ليس حدثا خاصا، بل أصبح جزءا من حياتهم الروتينية، حيث أجاب 78 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يسافرون إلى الخارج أكثر من مرة سنويا. وهذه النسبة ليس لديها فرق كبير مع نسبة المجيبين بأنهم يسافرون داخل البلاد أكثر من مرة سنويا، حيث بلغت 98 بالمائة.

وفيما يخص وسائل البحث عن المعلومات عند التخطيط للسفر، اتضح أن الشباب المشاركين يستخدمون خدمات التواصل الاجتماعي بنشاط، مثل "انستغرام" بنسبة 43 بالمائة، و"فيسبوك" بنسبة 30 بالمائة فضلا عن تطبيقات حجز الفنادق وتذاكر الطيران. ومن بين التطبيقات التي تستخدم بعد الوصول إلى المقصد السياحي، جاءت تطبيقات الخريطة مثل خريطة غوغل في المركز الأول، وتلاها "انستغرام"، ثم تطبيقات التصوير وتحرير الصور لرفعها على "انستغرام".

وردا على سؤال عن دور الهاتف المحمول الذكي في السفر، اتفق 90 بالمائة من المشاركين على أنهم يشعرون بأمان أكبر عندما يسافرون ويحملون المحمول الذكي. وأجاب 85 بالمائة بأنهم يعتقدون أن السفر أصبح آمنا أكثر بفضل تقدم تكنولوجيا الهاتف الجوال. وردا على سؤال "ما هي خدمات السفر التي تأمل في تطويرها بالتزامن مع تقدم تكنولوجيا الجوال خلال العشر سنوات القادمة، جاء تطوير تطبيقات الترجمة التحريرية والشفوية المخصصة لاحتياجات المسافرين الشخصية لحل حواجز اللغة في المركز الأول.

وإلى جانب ذلك، جاء تقليص الوقت المطلوب للرحلة على متن الطائرات بشكل كبير في المركز الثاني، ثم استخدام الجهاز المحمول في جميع الأشياء المتعلقة بالسفر مثل تذكرة السفر ومفتاح الفندق وتذكرة المواصلات.