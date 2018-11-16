الأسباب الأساسية للإمساك

ⓒ Getty Images Bank

غالباً ما نعتقد أن سبب الإمساك هو "عادات غذائية خاطئة". ولذلك يقول بعض المرضى المصابين بالإمساك في بعض الأحيان: "لا أعرف لماذا يحدث الإمساك حتى عندما آكل جيداً". ولكن إلى جانب العادات الغذائية الخاطئة، يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى للإمساك.

يعد الإمساك أحد مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، ويمكن أن نعاني منه في بعض مراحل حياتنا. وهو عادة يحدث بسبب امتصاص القولون للماء بكميات كبيرة من الطعام الموجود فيه، ويؤدي هذا إلى زيادة صلابة البراز وجفافه، ونتيجة لذلك، يرافق عملية التبرز آلامٌ شديدة. ولكن لا داعي للقلق، حيث إن معظم حالات الإمساك مؤقتة وليست خطرة. وعندما ندرك أسباب الإمساك جيدا، نستطع القيام بالخطوات اللازمة لتفاديه. إذن، ما هي أسباب الإمساك؟ دعونا نتعلم المزيد عن الأسباب المختلفة للإمساك.

أولا: نمط الحياة غير المنتظم: فعندما ننام يتم إطلاق هرمون يُدعى "موتيلين motilin" في الأمعاء لمواصلة حركة الأمعاء، مما يدفع تلقائيا البراز نحو فتحة الشرج عندما ننام. وللحفاظ على الصحة، يجب أن تتوازن الأعصاب بشكل صحيح، ولكن إذا لم ننم حتى وقت متأخر من الليل أو إذا كنا نعيش بشكل غير منتظم، فإن الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم ينكسر. كما تؤدي الحياة غير المنتظمة إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي وتقمع حركات الأمعاء، مما يقلل بدوره من وظائف الأمعاء.

ثانيا: متلازمة ما قبل الطمث: فلدى متلازمة ما قبل الطمث مجموعة واسعة من الأعراض، تشمل التقلبات المزاجية، وبعض الألم في الثدي، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، والشعور بالتعب والإرهاق. ويمكن أن يكون الإمساك أحد أعراض متلازمة ما قبل الطمث أيضا. والجدير بالذكر أن هرمون البروجسترون الذي يُفرز خلال الفترة من الإباضة إلى بداية الطمث، يقلل من درجة تحفيز عضلات الأمعاء، مما يُثبِّط حركة الأمعاء الغليظة ويسبب الإمساك.

ثالثا: التقدم في العمر: عندما نكبر تنخفض وظائف الجسم بشكل شامل، حيث تقل عمليات حركة الأمعاء وعمليات الأيض، كما تقل الحركة وممارسة الأنشطة، وهو ما يسبب حدوث الإمساك عند كبار السن بشكل ملحوظ.

رابعا: تجاهل الرغبة في دخول الحمام: فتجاهل الحاجة إلى إفراغ الأمعاء يجعلنا غير مرتاحين ويؤدي للإمساك ويزيده. لذا عند الشعور بضرورة الذهاب للحمام، يجب الذهاب فورا.

خامسا: التقلبات المزاجية أو التوتر: فقد يؤدي الاكتئاب إلى الإصابة بالإمساك أو يجعله أسوأ. ويمكن ممارسة بعض الأنشطة أو التمارين الرياضية باستمرار للحد من التوتر، إلى جانب التأمل، أو اليوغا، أو تقنيات الاسترخاء، وهو ما يساعد على العلاج.

إذن، ماذا يمكن أن نفعل لتجنب الإمساك؟

أولا: يجب اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات، حيث تساعد الألياف على تسهيل عملية مرور البراز في القولون.

ثانيا: يجب تجنب الإكثار من تناول المشروبات الغازية والمحتوية على نسبة عالية من الكافيين، مثل القهوة.

ثالثا: يجب ممارسة تمارين رياضية بانتظام، حيث إنها تساعد الجهاز الهضمي على البقاء نشيطاً وصحياً، وأيضا شرب كمية كافية من الماء بما يقارب لترين يومياً.