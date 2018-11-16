لجنة الأمم المتحدة للاختفاء القسري تنتقد اليابان بشأن قضية الاسترقاق الجنسي

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انتقدت لجنة الأمم المتحدة للاختفاء القسري الحكومة اليابانية لأنها لم تتحقق حتى الآن من عدد المختفيات من ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاختفاء القسري تابعة لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي عبارة عن منظمة مستقلة مكونة من خبراء، وتقوم بمتابعة اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري ضمن المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، وتقوم بإعداد تقارير حسب الموضوعات وتحث على الاهتمام بها وتسويتها.

ويثير إصدار اللجنة تقريرا حول قضية الاسترقاق الجنسي اهتماما جديدا، حيث ظل التركيز حول هذه القضية على الضحايا المتبقيات على قيد الحياة فقط، لأنهن الضحايا وشهود العيان في نفس الوقت. ومن ثم، لم تنل الضحايا المتوفيات اهتماما خاصا حتى الآن.

لكن اللجنة أثارت مسألة واقعية جدا حيث أكدت على أن اليابان لم تبذل حتى أي جهد أساسي للتعرف على وضع المختفيات بسبب ممارساتها خلال الحرب. وعند الوضع في الاعتبار إجراءات التعبئة الإجبارية بهدف الاسترقاق الجنسي، يمكننا أن نستنتج بسهولة أنه يوجد الكثير من الضحايا اللاتي اختفين دون أن يعرف مصيرهن.

وتنص اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة الأولى منها على أنه لا يجوز إخضاع أي إنسان للإخفاء قسرا، بينما تنص المادة الثانية على أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، كمبرر للإخفاء القسري.

وطبقا لروح الاتفاقية لا يمكن تبرير أي اختفاء بما فيها تعبئة الاسترقاق الجنسي.

ومن المفارقة أن اليابان تركز على إثارة مسألة المختطفين اليابانيين في لجنة الاختفاء القسري. ومن المؤكد أن هذه المسألة تعتبر قضية خطيرة، ولكن من غير المناسب أن تتجنب اليابان الحديث عن قضية الاسترقاق الجنسي وتركز فقط على المختطفين اليابانيين. ولهذا فإن تقرير اللجنة يمثل ضربة مؤلمة بالنسبة لليابان.

وقد طالب التقرير بالتعرف على نتائج المسوح اليابانية حول مصير ضحايا الاسترقاق الجنسي والظروف التي تعرضن لها بغض النظر عن موعد اختفائهن.

وتشير اللجنة بذلك إلى أن الكشف عن الحقائق لا يمكنه تصحيح الأخطاء الماضية، ولكن يمكن من خلاله حل المشاكل اللاحقة.