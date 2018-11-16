ربط الطرق بين الكوريتين في المنطقة منزوعة السلاح اليوم

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حسب الاتفاق العسكري الذي توصلت الكوريتان إليه في شهر سبتمبر الماضي، يخطط الجانبان لتكوين فريق مشترك للتنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية في المنطقة المشتركة بين الكوريتين، وذلك حتى نهاية شهر فبرايل من عام 2019، بحيث تستمر مهام الفريق لمدة سبعة أشهر. وتجري هذه العملية من أجل تسهيل ربط الطرق بين الكوريتين. ومن المتوقع أن يتم اكتشاف الكثير من رفات الجنود في منطقة "هواسال موريكوجي"، لأن تلك المنطقة التابعة للمنطقة الثلاثية الحدودية شهدت معارك شرسة للغاية خلال الحرب الأهلية الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الثلاثية الحدودية عبارة عن منطقة تأخذ شكل مثلث وتربط مناطق "تشول وون" و"كيم هوا" و"بيونغ كانغ" لتصبح مركزا مروريا يؤدي من مختلف المناطق الكورية الشمالية إلى سيول في كوريا الجنوبية، وقد كانت مركزا متوسطا لنقل الأجهزة العسكرية الكورية الشمالية والجنود الكوريين الشماليين خلال الحرب الأهلية الكورية. ونتيجة للأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة، فقد شهدت أكثر المعارك شراسة خلال الحرب. وفي عام 1952 ظل الجانبان يتقاتلان بشكل مكثف للاستيلاء على هذه المنطقة، مما أسفر عن وفاة الكثير من الجنود من الجانبين. وخلال معركتين وقعتا في نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو من نفس العام، قتل 180 جنديا واختفي 16 جنديا من الجنوب، وتوفي حوالي ألف و300 جندي من الشمال.

وتعتقد القوات الكورية الجنوبية أنه يوجد رفات حوالي 200 من جنودها، وحوالي 100 من رفات الجنود الأمريكيين والفرنسيين في تلك المنطقة. ومن المتوقع أن يتم اكتشاف الكثير من رفات الجنود الكوريين الشماليين والصينيين أيضا هناك.

وخلال عملية إزالة الألغام الأرضية في تلك المنطقة مؤخرا، تم اكتشاف رفات 9 جنود والتأكد من هويات بعضها.