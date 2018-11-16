تسليط الأضواء على خريطة العالم التي رسمها كوريون في القرن الخامس عشر

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بدأ تسليط الأضواء في الآونة الأخيرة على خريطة العالم التي تم رسمها في كوريا وتحمل اسم "كانغ را دو".

حيث تبين أنه جاء في عام 1402 أي مطلع القرن الخامس عشر، وفاجأت هذه الخريطة العالم، لأنها تحتوي على معلومات دقيقة متعلقة بالبلدان الأوربية، خاصة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي، كما تمت كتابة أسماء المدن عليها، مثل باريس وروما. هذا بالإضافة إلى أن هذه الخريطة معروفة عالميا إلى حد ما، حيث تم عرضها في مبنى البرلمان في جمهورية جنوب أفريقيا في عام 2001. وقبل 10 سنوات من ذلك العام، أي في عام 1991، تم عرض هذه الخريطة في قاعة الفن الوطنية في مدينة واشنطن الأمريكية، حيث جذبت أنظار المتفرجين والمسؤولين.

والشيء الذي أذهل الناس أكثر أن هذه الخريطة لم تكن موجودة في كوريا، بل كانت في مخزن تحت الأرض في إحدى المكتبات " بجامعة "ريوكوكو" اليابانية الواقعة في مدينة "كيوتو". وظلت الخريطة موجودة في هذه المكتبة خلال مئات السنين. كيف حدث ذلك؟ في عام 1492 أقيم معرض عالمي ضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعُرض فيه حوالي 600 عمل تم إنتاجه قبل وبعد القرن الخامس عشر. ومن بين هذه المعروضات العالمية، كانت توجد هذه الخريطة، وبالطبع، أبدت وسائل الإعلام العالمية اهتماما كبيرا بها، قائلة إنها تصف كل أرجاء العالم بالتفصيل.

وبمناسبة انعقاد دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية الشتوية في كوريا في مطلع هذا العام، قدمت بعض وسائل الإعلام العالمية هذه الخريطة كأفضل نموذج حول روعة الثقافة الكورية، لتُعرف على مستوى العالم مجددا.