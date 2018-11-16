الكتب الصوتية تحظى بشعبية كبيرة من قبل الشباب

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لم تعد تقتصر شعبية الكتب الصوتية على كوريا فحسب، بل أصبحت الكتب الصوتية لها قدر كبير من الشعبية خارج البلاد أيضا. حيث أقيم في منتصف شهر أكتوبر، معرض للكتب في مدينة "فرانكفورت" الألمانية، وهو يعتبر أكبر معرض للكتب في العالم. وخلال فترة فعاليات المعرض، انعقد مؤتمر خاص بالكتب الصوتية، ولذلك لأول مرة في تاريخ المعرض، مما يدل على تصدر الكتب الصوتية مجال محتويات النشر العالمية.

وبهذه المناسبة أقيمت مسابقة لاختيار أصحاب الأصوات الذين سوف يسجلون الكتب الصوتية. وجرت المسابقة بطريقة إرسال تسجيل صوت المتقدم بالبريد الإلكتروني إلى دار النشر، ثم يختار المؤلف بنفسه الأصوات المناسبة. وقد زاد عدد المتقدمين عن 4100 شخص، وسيتم اختيار ٥ أشخاص فقط في هذه المسابقة.