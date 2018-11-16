انجذاب الشباب لهواية صيد الأسماك بعد أن كانت مقتصرة على كبار السن

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وفقا لبينات صدرت مؤخرًا من وزارة البحار والأسماك، فإن عدد محبي صيد الأسماك وصل إلى ما بين 7 ملايين و8 ملايين، وزاد هذا العدد بصورة ملحوظة خلال عامي 2017 و2018 وذلك بفضل شعبية هواية صيد الأسماك بين جيل الشباب والنساء والأسر التي ترافق الأطفال.

من بين أسباب ذلك، إتاحة صيد الأسماك فرصة للراحة في ظروف طبيعية على الأنهار أو البحار أو البحيرات. خاصة أن تذوق الأسماك فور صيدها يعطي متعة أخرى لمحبي صيد الأسماك.

ونتيجة لزيادة عدد الشباب المحبين لصيد الأسماك، تُطرح برامج سفر تتضمن صيد الأسماك. ومن أجل محبي صيد الأسماك الذين لا يستطيعون تخصيص أوقات للرحلات إلى خارج المدن لبضعة أيام، ظهرت أماكن خاصة بصيد الأسماك وسط العاصمة مؤخرا.