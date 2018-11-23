السفير أنطون عزام: لبنان أرض مباركة





احتفلت السفارة اللبنانية أمس الخميس 22 نوفمبر بالعيد الوطني، وبهذه المناسبة استضاف القسم العربي بالكي بي إس سعادة السفير/ أنطون عزام سفير لبنان لدى كوريا، الذي أعرب عن اعتزازه بتعيينه سفيرا لبلاده لدى سيول، وقال إنه يمارس عمله في دولة صديقة ومحبّة للبنان وللشعب اللبناني.

وأضاف سعادة السفير/ أنطوم عزام قائلا إن لبنان أرض مباركة، وبلد العيش المشترك، حيث إن لديه صيغة فريدة في توزيع السلطة تنفيذا للدستور من أجل تمثيل 17 طائفة. كما تحدث السفير/ عزام عن الأوضاع الحالية في لبنان وقال إن أزمات لبنان ليست داخلية، وإنما تكون دائما أزمات إقليمية أو نتيجة لصراعات خارجية تتم ترجمتها على أرض لبنان.

وأكد السفير اللبناني أنه سيسعى إلى تسهيل المصادقة على اتفاقية الازدواج الضريبي بواسطة وزارة المالية الكورية حتى يمكن للمنتجات اللبنانية دخول السوق الكورية.

وأعرب السفير/ أنطون عزام أيضا عن أمله في أن تكون الجالية اللبنانية في كوريا في المستقبل مكونة من الطلاب، لأن الطلاب هم المستقبل، مشيرا إلى أن المجتمع الكوري مازال محافظا ومنغلقا رغم انفتاحه الاقتصادي.

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