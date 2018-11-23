كوريا الرابعة عالميا من حيث النفقات الطبية للأسر

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تشير الإحصاءات المتعلقة بالنفقات الطبية للأسر الكورية إلى أن النفقات الطبية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر الكورية.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة الكورية اليوم الجمعة، فإن معدل نفقات الأسر من بين إجمالي النفقات الطبية في كوريا الجنوبية أعلى من متوسط نظيرتها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أساس عام 2016.

واحتلت لاتفيا المركز الأول من حيث معدل نفقات الأسر من بين إجمالي النفقات الطبية بنسبة 45%، وتلتها كل من المكسيك بـ40.4% ، واليونان بـ34.3%، ثم كوريا الجنوبة بـ33%.

وأشار التقرير إلى أن حصة الإنفاق العام من بين إجمالي النفقات الطبية في كوريا الجنوبية بلغت 58.2% في عام 2017، أي أقل من متوسط حصته مقارنة بالدول الأعضاء في المنظمة، البالغ 73.5%.

ولكن من المتوقع أن يتم تحسين هذا الوضع في المستقبل، لأن الإحصاءات المذكورة قد تم جمعها في عام 2016 الذي لم تبدأ فيه حكومة الرئيس "مون جيه إين" في انتهاج برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم "مون جيه إين كير".

ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة حصة الإنفاق العام لتقديم المزيد من الخدمات الطبية المجانية للمرضى من خلال التأمين الصحي، وتخفيف النفقات الطبية التي يجب أن تدفعها الأسر.

وبدأت الحكومة الكورية في توسيع برنامج "مون جيه إين كير" بشكل تدريجي منذ العام الماضي، وهو ما سيؤدى إلى تخفيف النفقات الطبية للأسر الكورية لتقل عن متوسط نظيرتها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتجاوز الإنفاق العام من إجمالي النفقات الطبية متوسط نظيره في تلك الدول.

ولكن المشكلة التي قد تواجهها كوريا في تنفيذ برنامج "مون جيه إين كير" الصحي هي مشكلة مادية، نظرا لأن البرنامج يتطلب ضخ كمية هائلة من الأموال.