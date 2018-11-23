توقعات بإعفاء مشروع السكك الحديدية بين الكوريتين من العقوبات الدولية

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تبين أمس الخميس أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن إعفاء مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين من العقوبات الدولية خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التفتيش المشتركة على خط السكك الحديدية في كوريا الشمالية فور الحصول على الإعفاء من مجلس الأمن الدولي.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا على ربط خطيْ السكك الحديدية والطرق، اللذيْن يعبران منطقتي الحدود الشرقية والغربية، وربط الطريق بين سيول وبيونغ يانغ،وذلك خلال الجولة الأولى من محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ إيل"، والتي عقدت في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي.

وبموجب هذا الاتفاق، حاولت الكوريتان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ولكن تم تأجيل موعد عمليات التفتيش المشتركة بين الكوريتين على الجزء الشمالي من خط السكك الحديدية التي كان من المقرر لها في شهر أغسطس الماضي، بسبب رفض قيادة قوات الأمم المتحدة إصدار سماح للمسؤولين الجنوبيين بعبور خط الحدود العسكري.

ويرجع السبب في ذلك الرفض إلى رغبة الولايات المتحدة في إبطاء وتيرة تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وفي القمة بين الكوريتين التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي، اتفق الجانبان على أن يبدأ العمل في ربط خطيْ السكك الحديدية بينهما في غضون هذا العام.

وتنفيذا لهذا الاتفاق، عقدت الكوريتان محادثات رفيعة المستوى يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي واتفقتا على تفاصيل جدول أعمال هذا المشروع والتي تقضي بإجراء عمليات تفتيش مشتركة لخط السكك الحديدية الغربي في أواخر أكتوبر، والخط الشرقى الآخر في أوائل شهر نوفمبر، لكن لم يتم ذلك حتى الآن بسبب عدم حل القضايا المتعلقة بإعفاء المشروع من العقوبات الدولية.

وفي الواقع، تم ربط الخط الغربي للسكك الحديدية بين الكوريتين في عام 2004، وجرت تجربة تسيير قطار بين مدينة "مون سان" الكورية الجنوبية ومدينة "كيسونغ" الكورية الشمالية على هذا الخط في عاميْ 2007 و2008، إلا أنه كان من الصعب تسيير قطار على الجزء الشمالي من هذا الخط بشكل كامل، نظرا لعدم تحديثه.