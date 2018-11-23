حياة الكاهن الكاثوليكي الراحل لي تيه سوك تنشر في الكتب المدرسية الرسمية بجنوب السودان

مصدر الصورة : اتحاد الجالية الكورية في دولة جنوب السودان

من المتوقع أن تنشر قصة حياة الكاهن الكاثوليكي الراحل الطبيب لي تيه سوك في الكتب المدرسية الرسمية في مدارس جنوب السودان بدءا من العام القادم 2019.

وكان الأب لي تيه سوك الذي توفي بالسرطان في عام 2010 قد كرس كل حياته في خدماته المختلفة من شأنها مساعدة الناس في جنوب السودان منذ عام 2001 حيث كان الناس هناك في ذلك الوقت يعانون من الحرب الأهلية ومأساة الجوع.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "جوبا مونيتر" في جنوب السودان ورابطة الجالية الكورية في جنوب السودان، فإن وزارة التربية والتعليم بدولة جنوب السودان قد أصدرت بعض الكتب المدرسية التي تتضمن حياة وإنجازات الأب لي تيه سوك في شهر سبتمبر من العام الماضي وتخطط لنشر الكتب ابتداء من الفصل الدراسي القادم في شهر فبراير العام القادم.

وقد تم نشر قصة حياة الأب لي تيه سوك في صفحتين في كتاب مدرسي في المدارس وفي ثلاث صفحات في كتاب مدرسي في المدارس الابتدائية. وتستعرض القصة تفاصيل حياة الأب منذ مولده في عام 1962 ثم دراسته وانتقاله إلى جنوب السودان وخدماته في التعليم والمساعدة الطبية للناس ومعاناته من مرضه السرطان مع العديد من صوره.

وحسب صحيفة محلية في جنوب السودان فإن تقديم قصة أجنبي غير سوداني في الكتب المدرسية بسبب أنشطته التطوعية هو أمر نادر، حيث إنه أول أجنبي يعرض في الكتب المدرسية في جنوب السودان. ويشير ذلك إلى مدى تقدير حكومة جنوب السودان للمحبة التي قدمها الأب لي تيه سوك لأجل الناس هناك.

ويذكر أن قصته معروفة جيداً لدى الكوريين أيضاً عبر الفيلم الوثائقي حوله بعنوان "لا تبكي من أجلي يا سودان"، حيث يستعرض الفيلم حياته وأعماله الطبية التطوعية لعلاج المرضى على مدار اليوم وتعليم الشباب السودانيين وكيف توفي في سن الـ48 في النهاية.