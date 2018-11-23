انطلاق المجلس رفيع المستوى للتعاون بين كوريا والإمارات في مجال الطاقة النووية

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انطلق رسمياً المجلس رفيع المستوى للتعاون بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة النووية يوم الجمعة الماضي بحضور نحو 50 مسؤولاً من الوزارات والوكالات ذات الصلة بالطاقة النووية، وفي مقدمتهم النائب الثاني لوزير الخارجية "لي تيه هو"، ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي "سُهَيل بن محمد فرج المزروعي"، في فندق لوتيه في سيول.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجلس يعتبر أول مجلس رسمي للتعاون في مجال الطاقة النووية بين البلدين. وكان الجانبان قد ناقشا سبل التعاون في مجال الطاقة النووية خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يكون هذا المجلس قناة مشتركة للتواصل الفعال لتوسيع نطاق التعاون في مجال الطاقة النووية فيما بينهما في المستقبل.

وقد اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل لتحقيق إنجازات تعاونية فعلية في مجال الطاقة النووية بين البلدين، بما في ذلك مشروع محطة براكة للطاقة النووية، والمشروع المشترك لغزو أسواق المحطات النووية في البلدان الأخرى، والمشروعات التعاونية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية للتعاون في البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية، والمشاركة في جهود المجتمع الدولي لتعزيز الأمن النووي، وتكثيف التعاون في تدريب الموارد البشرية، وتشديد اللوائح للسلامة النووية.

وقال نائب الوزير الكوري "لي تيه هو" إن مشروع محطة براكة للطاقة النووية سيمهد الطريق لتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وبدوره، قال الوزير الإماراتي المزروعي إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كوريا للطاقة الكهربائية صنعتا علامة فارقة بالفعل منذ بدء مشروع محطة براكة للطاقة النووية. وأضاف أنه فخور بتحقيق المفاعل الأول لمحطة براكة أعلى مستوى من السلامة والاستقرار والجودة، مشيراً إلى أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية أمر مهم للغاية ليس فقط في الإمارات بل وأيضاً في منطقة الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن البلدين قد بذلا جهودا لإطلاق هذا المجلس الاستشاري خلال السنوات الماضية، ولمتابعة نتائج المباحثات الكورية الإماراتية التي عقدت في مارس الماضي بمناسبة زيارة الرئيس مون جيه إين للإمارات، ومن المتوقع ان يقوم المجلس بدورة قناة التواصل الشاملة والاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة النووية.

وقد توصل الجانبان إلى اتفاق حول عقد المجلس اجتماعات سنوية وبالتالي ستعقد الدورة الثانية منه في الإمارات في غضون العام القادم.