السفارة العمانية في سيول تحتفل بالعيد الوطني الـ48

مصدر الصور : وكالة يونهان للأنباء

احتفلت سلطنة عمان يوم الأحد الموافق الثامن عشر من نوفمبر الجاري بالعيد الوطني الثامن والأربعين. وبهذه المناسبة أقامت سفارة سلطنة عمان في سيول حفل استقبال مساء الخميس الموافق 22 نوفمبر في فندق لوتيه في سيول.

وحضر الحفل شخصيات بارزة من الحكومة الكورية في مقدمتهم النائب الأول لوزيرة الخارجية " تشو هيون" والعديد من الدبلوماسيين والأكاديميين ورجال الأعمال وقيادات من المجتمع المدني وممثلي المؤسسات الثقافية والفنية والإعلامية وغيرهم.

ويعتبر يوم الثامن عشر من نوفمبر بالنسبة لسلطنة عمان يوم انطلاقة جديدة في مسيرة السلطنة لبناء النهضة والنماء والعطاء المستمر وكذلك رمزاً لوحدة شعبها وقوتها. وتتواصل مسيرة هذه التنمية بخطى واثقة لتحقيق المزيد من التقدم للمواطن العماني وتحسين مستويات معيشته بشكل دائم، وتوفير كل ما يمكن الاقتصاد العماني من تحقيق أهدافه، وتنفيذ المشروعات في القطاعات الرئيسية للانطلاق بالاقتصاد العماني إلى آفاق أرحب وتحويل السلطنة إلى مركز لوجيستي متطور في المنطقة، خاصة مع استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة القادمة.

وكذلك أوضحت السفارة العمانية لدى سيول بمناسبة هذا اليوم أن علاقات سلطنة عمان مع كوريا الجنوبية نمت بشكل متميز وتوسعت العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل كافة المجالات وعلى رأسها النفط والغاز، إلى جانب التعاون الاستثماري.

ونظراً لحرص البلدين على تعزيز العلاقات والفرص الاستثمارية الواعدة فمن المتوقع أن تتوسع علاقات التعاون بين الجانبين لتشمل مجالات أخرى كالصناعة واللوجستيات والزراعة والثروة السمكية والسياحة والمعادن والتعليم والصحة والطاقة والتكنولوجيا.

ومن جانبها تحرص سفارة السلطنة في كوريا على تعزيز علاقات وآفاق التعاون بين الجانبين، وتدعو الشركات الكورية أخذ زمام المبادرة نحو استثمار الفرص والحوافز والمتاحة وتؤكد السفارة حرصها واهتمامها بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكورية.





مصدر الصور : وكالة يونهان للأنباء