السفارة اللبنانية في سيول تحتفل بالعيد الوطني الـ75

مصدر الصور : السفارة اللبنانية لدى سيول

احتفلت الجمهورية اللبنانية أمس الخميس الموافق 22 من نوفمر بعيد الاستقلال الـ75، وهو عيد وطني ومناسبة قومية تجسد التاريخ النضالي ضد الاستعمار.

وأقامت سفارة الجمهورية اللبنانية لدى سيول حفل استقبال بهذه المناسبة السعيدة في فندق غراند حياة سيول مساء أمس الخميس. وحضر الحفل شخصيات بارزة من الحكومة الكورية في مقدمتهم "هونغ جين أوك" مدير إدارة شؤون الشرق الاوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية، وممثلو العديد من المؤسسات وأساتذة متخصصون في مجال العلاقات الكورية العربية ورجال أعمال وممثلو دوائر الثقافة والإعلام وغيرهم.

الجدير بالذكر أن السفير اللبناني الجديد لدى سيول أنطوان عزام قد زار القسم العربي لإجراء مقابلة مع ركن برنامج لقاء الجمعة "ضيف على الكي بي إس".





مصدر الصور : السفارة اللبنانية لدى سيول