مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي ينظم ورشة عمل خاصة بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة هانكوك للدارسات الأجنبية





أعلنت جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية عن عقد ورشة عمل خاصة بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها بتنظيم الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بسيول بالشراكة مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ضمن فعاليات الأسبوع العلمي العربي للمركز خلال الفترة بين 26 و30 نوفمبر المقبل من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساءً كل يوم في قاعة المحاضرات والندوات في مبنى الأساتذة في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

الجدير بالذكر أن مسابقة إلقاء وكتابة اللغة العربية التي تنظمها الملحقية الثقافية السعودية بسيول وبرعاية صندوق العلوم والثقافة التابع لشركة أس- أويل(S-Oil) في كوريا تقام خلال هذه الفترة أيضاً ضمن فعاليات الأسبوع العلمي العربي في سيول.

وخلال ورشة العمل، سيلقي أساتذة سعوديون متخصصون في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، محاضرات خاصة حول تدريس اللغة العربية حيث سيلقي الأس السفير رياض بن أحمد المباركي، سفير السعودية لدى سيول كلمة افتتاحية ثم يلقي الدكتور عقيل الشمري والدكتور خالد الصقير 12 محاضرة خاصة بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها بما فيها اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين، والمهارات اللغوية الاستقبالية وتدريس المفرادات والمعجم اللغوي، وتدريس التراكيب اللغوية، وتصميم الألعاب اللغوية، والتدريبات والاختبارات اللغوية، ومشكلات تعليم اللغة العربية وغيرها.

ومن المتوقع أن يحضر تلك المحاضرات الكثير من الأساتذة والطلاب المهتمين بتدريس اللغة العربية ودراسة اللغة العربية بمن فيهم طلبة البكالوريوس في قسم اللغة العربية وآدابها وطلبة وأساتذة كلية الدراسات العليا للترجمة، للاستفادة من الخبرات والمهارات التعليمية التي يتمتع بها هؤلاء الأساتذة.