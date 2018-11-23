عدد مشاهدي فيلم بوهيميان رابسودي في كوريا الأكثر بعد بريطانيا على مستوى العالم.





زاد عدد الكوريين الذين شاهدوا فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي يتناول قصة فرقة الروك الغنائية البريطانية الأسطورية "كوين" أو "الملكة". يذكر أن هذه الفرقة الموسيقية كانت تعمل منذ عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وحتى عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين.

وفي كوريا لا تزال مجموعة من عشاق الفرقة موجودة واسمها "كوين فوريفر"، وقد تم تأسيسها في عام ١٩٩٩. كما أن عدد أعضائها بدأ يزداد كثيرا بعد عرض الفيلم في كوريا.

ولذلك بدأت بعض دور السينما بالسماح للمشاهدين بمشاهدة الفيلم وهم يرددون أغاني الفرقة. بل يغنون معا وهم يرتدون مختلف أنواع الملابس الراقصة أو يستخدمون أدوات التشجيع بما فيها الدفوف الصغيرة. ففي أحد مشاهد الفيلم يظهر مطرب الفرقة " فريدي موكيوري" وهو يغني ويعزف على دف صغير. وفي هذه المشاهد يغنى مشاهدو الفيلم مع المطرب وهم يهزون الدفوف الصغيرة بمتعة.

ومن الجدير بالذكر أن عازف الفرقة "روجر تايلر" كان قدزار كوريا في عام ١٩٨٤ وكذلك عازف الغيتار " جون ديكون" من أجل الترويج لألبوم جديد للفرقة واختيار مكان مناسب لعرضها إلا أن البني التحتية الموسيقية كانت غير كافية لاستضافة الفرق الغنائية الكبيرة مثل كوين. كما كانت بعض أغاني الفرقة بما فيها أغنية "بوهيميان رابسودي" المشهورة محظورة في كوريا في ذلك الوقت لما تتضمنه من عدد من الكلمات التحريضية بما فيها الموت والمخدرات مما أدى إلى عدم صدور ألبوم رسمي لها في كوريا.