انتخاب السيد كيم جونغ يانغ رئيسًا للمنظمة الدولية للشرطة

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تم انتخاب السيد "كيم جونغ يانغ " رئيس الشرطة السابق في مقاطعة كيونغ كي كرئيس جديد للمنظمة الدولية للشرطة. وقد انتخب كيم بعد التغلب على نائب الرئيس الحالي " ألكساندر بوروكوبتشوك" خلال عملية التصويت في الجمعية العامة السابعة والثمانين للمنظمة الدولية التي عقدت في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن فترة رئاسة المنظمة تبلغ أربع سنوات. وقد تأسست المنظمة في عام ١٩٢٣ من أجل الإشراف على التعاون بين منظمات الشرطة في مختلف الدول حول القضايا الأمنية الدولية بما فيها الجرائم الدولية والإرهاب والكوارث.

وتتخذ المنظمة من باريس مقرا لها، ويعمل فيها حوالي ٩٥٠ موظفًا من ذوي العلاقة بأجهزة الشرطة من حوالي ١٠٠ دولة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة ١٩٤دولة، وعددها أكبر بدولة واحدة مقارنة بالأمم المتحدة التي يبلغ عدد أعضائها ١٩٣ دولة. ويقوم رئيس المنظمة باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية، برئاسة اجتماعات اللجنة ووضع السياسات والخطط الرئيسية للمنظمة.