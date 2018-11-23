إطلاق أول حافلة تعمل بوقود الهيدروجين لأول مرة في البلاد

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بدأ إطلاق حافلة تعمل بوقود الهيدروجين لأول مرة في سيول. وستسير هذه الحافلة التجريبية ٤٣ كيلومترا ذهابا وإيابا فيما بين منطقة "يوم كوك" ومنطقة بلدية سيول يوميا.

وتخطط شركة هيون ديه لصناعة السيارات لتوزيع الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة في مختلف أرجاء البلاد إلى جانب زيادة محطات الشحن، حيث أبرمت مذكرة للتفاهم تهدف إلى نشر الحافلات العاملة بالهيدروجين مع ٨ أجهزة حكومية، بما فيها وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، ووزارة البيئة، وبلدية سيول.

وتنص مذكرة التفاهم على تغيير الحافلات العامة التي تعد أهم وسائل المواصلات العامة، إلى حافلات تعمل بالهيدروجين. وتخطط الحكومة لتوزيع ١٠٠٠ حافلة من هذا النوع على مختلف المدن الكورية حتى عام ٢٠٢٢.

وتعتبر هذه الحافلة الثانية في البلاد بعد الأولى التي بدأت تسير في مدينة أولسان الواقعة جنوب شرق البلاد منذ ٢٢ أكتوبر. وبالنسبة للحافلة التي تسير في سيول، فسيتم تسييرها خمس مرات يوميا خلال العشرة أشهر القادمة.

كما تخطط الحكومة لتجربة تسيير ٣٠ حافلة تعمل بالهيدروجين في ست مدن بدءا من العام القادم. وهي سبع حافلات في سيول، وست في كوانغ جو، وثلاث في أولسان، وخمس في تشانغ وون، وأربع في آسان، وخمس في سوسان. وتنوي الحكومة زيادة عدد الحافلات الصديقة للبيئة باستمرار بعد تجهيز نظام إنتاج الكثير من الحافلات في عام ٢٠٢٠ من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن المعروف أن الحافلات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين تعتبر من أهم وسائل المواصلات العامة الصديقة للبيئة لأنها لا تبعث موادا ملوثة بل تقوم بتنقية الهواء، لذا يطلق عليها اسم "جهاز تنقية الهواء السائر".

وطبقا لشركة هيون ديه لصناعة السيارات، إذا سارت سيارة كهربائية تعمل بالهيدروجين لمدة ساعة واحدة فإنها تقوم بتنقية حوالي ٢٧ كيلوغراما من الهواء وهي كمية الهواء الذي يمكن لثلاثة وأربعين شخصا بالغا تنفسها لمدة ساعة واحدة.