انتخاب أول رئيس كوري للإنتربول

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قال كيم جونغ يانغ، رئيس الإنتربول الكوري الجنوبي المنتخب حديثًا، إنه سيعمل على ضمان التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة.

وقد تحدث كيم إلى نحو ألفٍ من كبار مسؤولي إنفاذ القانون، في الجمعية العامة السنوية للإنتربول في دبي، بعد انتخابه رئيسًا للمنظمة يوم الأربعاء الماضي.

وقال كيم لشبكة كي بي إس، التي تحدثت إليه في دبي، إنه يرى أن التعاون الدولي أمر حاسم في مواجهة تحدي المجرمين العابر للحدود، في جميع أنحاء العالم.

وقال إن العديد من القضايا تهدد سلامة وأمان الناس في هذا العالم. كما قال إنه سيتعاون مع الدول الأعضاء للتعامل بحكمة مع مثل هذه المشاكل.

وقد فاز كيم، على منافسه الروسي ألكسندر بروكوبتشوك، بعد فوزه بأغلبية الثلثين في تصويت من خلال الاقتراع السري.

وكان سياسيون أمريكيون وأوروبيون قد أثاروا المخاوف بشأن تدخل الكرملين المحتمل في عمليات الإنتربول، ومارسوا ضغوطهم ضد ترشيح بروكوبتشوك.

وقد انتقدت موسكو الدول الأخرى لمعارضتها لترشيح مواطنها الروسي، لكن الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك أكد على أن الانتخابات قد تمت بشفافية.

كما قال إن جنسية رئيس المنظمة لن تؤثر على حيادها واستقلاليتها.

جدير بالذكر أن كيم، البالغ من العمر 55 عامًا، كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول، كما كان أيضًا نائب الرئيس الذي يمثل آسيا في اللجنة التنفيذية للمنظمة منذ عام 2015. وقبل ذلك، كان رئيسًا لشرطة كيونغي في كوريا الجنوبية.

وقد جاء انتخاب كيم بعد اختفاء رئيس الإنتربول السابق مينغ هونغوي في شهر سبتمبر. وسوف يعمل رئيسًا للمنظمة فيما تبقى من فترة الولاية الحالية، التي تنتهي في عام 2020.