العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

ⓒYONHAP News

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن التحسن في العلاقات بين الكوريتين، يجب أن يظل منسجمًا مع التقدم الحاصل في نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية. وقد عقدت سيول وواشنطن الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بينهما، حيث ناقشا خلالها مسألة التعاون بين الكوريتين، والعقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، المفروضة على كوريا الشمالية.

تسعى واشنطن إلى التأكد من أن العلاقات بين الكوريتين، لن تتجاوز مفاوضاتها النووية مع كوريا الشمالية.

حيث قال وزير الخارجية الأمريكي إنه أوضح للطرف الكوري أهمية التأكد من أن مفاوضات السلام ونزع السلاح النووي لن تتخلف عن وتيرة التحسن في العلاقات بين الكوريتين.

وفي حديثه إلى الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هذا هو السبب في قيام سيول وواشنطن بتشكيل مجموعة عمل مشتركة، والتي ستضمن ألا يسبق أحدهما الآخر، أو يتخذ إجراء بدون علم الطرف الآخر.

وقال الوزير إن واشنطن تنظر إلى المسألتين باعتبارهما أمرين متوازيين، وأن مجموعة العمل المشتركة مصممة على التأكد من بقائهما على هذا النحو.

ومع تشديد بومبيو على أهمية التنسيق الوثيق، فقد عقدت سيول وواشنطن الاجتماع الأول لمجموعة العم المشتركة في واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد الاجتماع، قال كبير المفاوضين النوويين في سيول لي دو هون إنه ناقش مع نظيره الأمريكي ستيفن بيكون مسألة نزع السلاح النووي والعقوبات الدولية والتعاون بين الكوريتين.

وقال إنه استطاع التأكد من دعم واشنطن القوي فيما يتعلق بالدراسة المشتركة مع الشمال، حول مشروع ربط السكك الحديدية بين الشمال والجنوب.

وكانت الكوريتان، عقب القمة المنعقدة بينهما في أبريل، سعتا إلى تشغيل قطار كوري جنوبي على طول السكك الحديدية في كوريا الشمالية، وصولًا إلى الحدود الصينية، لاختبار حالة السكك الحديدية في الشمال. لكن قيادة قوات الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية لم توافق على عبور القطار لخط الحدود العسكرية.

وقالت وزارة التوحيد إن الحكومة سوف تقوم بجدولة دراسة مشتركة بين الكوريتين بعد صدور قرار الإعفاء من العقوبات، كما ستعقد كوريا الجنوبية مناقشات مع كوريا الشمالية لوضع اللمسات الأخيرة على جدول الدراسة.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا على بدء الدراسة في أواخر الشهر الماضي، لكن هذا الموعد قد تأجل بسبب المشاورات المستمرة بين سيول وواشنطن.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقلصان التدريبات العسكرية المشتركة بينهما في الربيع المقبل، لتسهيل المفاوضات حول نزع السلاح النووي مع الشمال.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فقد قال الوزير للصحفيين يوم الأربعاء الماضي إن المناورات السنوية سيتم تقليل نطاقها بحيث لن تؤدي إلى الإضرار بالمسار الدبلوماسي.