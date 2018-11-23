الحكومة الكورية تعلن رسميًّا حل مؤسسة المصالحة والشفاء

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أعلنت الحكومة يوم الأربعاء الماضي عن حلها لمؤسسة المصالحة والشفاء، التي تمولها اليابان، لضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات، والتيي تم إنشاؤها بموجب اتفاق عام 2015 بين اليابان وإدارة بارك كون هيه.

وأعلنت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة عن بدء الإجراءات القانونية لحل مؤسسة المصالحة والشفاء.

وأوضحت الوزيرة جين سون مي أن الحكومة توصلت إلى قرار حل المؤسسة تماشيًا مع مبدأ "التركيز على الضحايا".

كانت المؤسسة التي تأسست في يوليو عام 2016 قد أثارت ضجة كبيرة، وذلك لعدم الأخذ في الاعتبار برأي الضحايا، ولعدم تقديم اليابان لاعتذار رسمي عن الفظائع التي وقعت في زمن الحرب.

وتخطط الحكومة لجمع آراء الضحايا حول كيفية إنفاق المبالغ التي تم تخصيصها للمؤسسة في المشروعات المختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية للمرأة.

كما تتشاور وزارة الخارجية مع الحكومة اليابانية بشأن ما يجب فعله بالتبرع الذي تبلغ قيمته مليار ين، والذي قدمته اليابان إلى المؤسسة.

ومن المتوقع حدوث صعوبات في تلك المحادثات، حيث إنه في حالة إعادة سيول لهذا المبلغ فسوف ترفض طوكيو ذلك، باعتبار تلك الخطوة انتهاكًا لاتفاق 2015.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن استيائه من قرار سيول بحل المؤسسة، قائلًا إن الالتزام بالوعود الدولية أمر ضروري لتشكيل العلاقات بين الدول. وطلب من كوريا الجنوبية أن تتخذ خطوة مسؤولة كعضو في المجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يتسبب قرار سيول الأخير في توجيه ضربة أخرى للعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، وذلك بعد الضربة الأولى الناجمة عن حكم المحكمة العليا في كوريا بإلزام شركة يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري، خلال الحقبة الاستعمارية اليابانية.

وقد استدعى نائب وزير الخارجية الياباني السفير الكوري الجنوبي في اليابان يوم الأربعاء الماضي، لإبلاغه احتجاج حكومته على قرار حل المؤسسة.