بارامِن / كيول نال داسِن بيتشل / دوديري





كانت "صوك كيه 석개" خادمة في أحد بيوت النبلاء في عصر جوسون، لكنها نادرًا ما كانت تؤدي أيًا من أعمالها، بل كانت تغني طوال الوقت. فكانت إذا طُلب منها أن تُحضر دلوًا من الماء من البئر، تبقى أمام البئر ساعات طويلة تغني وتشدو حتى تغرب الشمس. وإذا طُلب منها قطف بعض الأعشاب الطبية من الحديقة، تذهب لتغني للحيوانات والطيور طوال اليوم. كانت تأخذ سلتها وتخرج وتضع فيها صخرة لكل أغنية تغنيها، فإذا امتلأت تبدأ العملية من جديد بطريقة عكسية: فتزيل صخرة من الصخور كلما غنت أغنية حتى تعود سلتها فارغة. كان أسيادها ينهرونها ويضربونها عقابًا لها على إهمالها التام لمهامها المنزلية، لكن هذا لم يكن يردعها عن شغفها القوي بالغناء. وفي يوم من الأيام، سمعها سيدها تغني في الوقت الذي كان يتوجب عليها فيه أن تقوم بمهامها. هم سيدها بعقابها في البداية، لكنه ما إن سمع الصوت الشجي حتى أدرك ما تتمتع به من موهبة، فسمح لها بأخذ دروس في الغناء، وبعد سنوات قليلة، صارت

صوك كيه" من أشهر المغنيات في جوسون، وخطت ابنتها "أوك سنغ 옥생" خطى أمها وصارت من أشهر المغنيات بدورها.

يذكر أحد السجلات التاريخية أن أغلب الأغاني التي اعتادت "صوك كيه" أن تغنيها في الحقول

كانت أغانٍ شعبية مثل أغنية "الحطاب وقاطفة الأعشاب" وغيرها من أغاني العامة المرحة. أما الأغاني التي تعلمتها في الدروس التي نظمها لها سيدها فكانت على الأغلب مثل الأغنية التي استمعنا لها منذ قليل، أغانٍ كلاسيكية كالتي يستمع إليها النبلاء والعلماء. وحين تبلغ مهارة المطرب أو المطربة حدًا معينًا يقال إنه قد "اكتسب الصوت"، وهو أمر شبيه بالوصول إلى مرحلة التنوير في بعض المعتقدات. وعندها يمكن له أن يغني أي أغنية بأي طريقة تروق له. وهناك العديد من القصص الشعبية التي يصدق تصديقها عن تجربة "اكتساب الصوت" تلك. مثل القصة التي تروى عن المطرب "سونغ شيل سول 송실솔"، وكان ذلك بعد "صوك كيه" بمائة عام تقريبًا، كان يذهب للتدرب على الغناء كل يوم عند شلال كبير، فكان يغني كل يوم بجوار صوت المياه الهادرة لساعاتٍ طويلة كل يوم لأكثر من عام، في البداية لم يكن هناك صوت مسموع سوى المياه، لكن بنهاية العام، صار صوته قويا حتى تجاوز صوت الشلال. لكن هذه النتيجة لم ترضيه، فذهب إلى قمة جبل "بوغاك" وصار يتدرب هناك كل يوم على الغناء في مواجهة الرياح القوية. كانت الرياح أقوى من صوته في البداية، لكن بعد عام من المواظبة على التدريب، لم تعد أعتى الرياح قادرة على التغلب على صوته. كان الناس يقارنون صوته بصياح الديك أو زئير تنين قوي، وكان يتناغم بشكل بديع مع أي آلة موسيقية.

ليس المغنين وحدهم من يسعون لـ"اكتساب الصوت"، فالعازفين أيضًا يحتاجون بشدة إلى هذه الصفة. في أواخر عصر جوسون، اعتاد عازف الديغم "جونغ ياك ديه 정약대" أن يتدرب على العزف كل يوم فوق جبل إينوانغ، ولم يكن يعزف سوى مقطوعة واحدة هي "دوديري 도드리"، فكان يخلع حذاءه ويضع حبة رمل واحدة في الحذاء عن كل مرة يعزف فيها المقطوعة، ولم يكن ينزل من على الجبل إلا إذا امتلأ حذاءه عن آخره بحبات الرمال. و"دوديري" مقطوعة بسيطة الإيقاع، وليست معقدة بحال، وهو ما يجعل عزفها بحيث تكون مؤثرة حقيقة أمر عسير. ومن الجدير بالذكر أن عازفي الموسيقى التقليدية هذه الأيام يعزفون هذه المقطوعة على سبيل التدريب.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: