تخفيض رسوم بطاقات الائتمان المفروضة على الشركات والمحلات الصغيرة

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قررت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم توسيع تطبيق النظام التفضيلي لرسوم بطاقات الائتمان على الشركات والمحلات الصغيرة ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية لأصحابها الذين يعانون من صعوبات ناجمة عن الركود الاقتصادي.

جاء هذا القرار في اجتماع عقد اليوم الاثنين بين الحكومة والحزب الحاكم حيث اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة القوة التنافسية لشركات بطاقات الائتمان التي قد يتعرض موظفوها لطرد نتيجة انخفاض أرباحها الناجم عن تخفيض رسوم بطاقات الائتمان.

وبهذا الخصوص، قال رئيس لجنة الخدمات المالية "تشيه جونغ كو" إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع مصادر الأرباح المالية لشركات بطاقات الائتمان.

ويعاني أصحاب الشركات والمحلات الصغيرة خاصة الشركات والمحلات التي يتجاوز حجم مبيعاتها عن 500 مليون وون سنويا، من صعوبات كبيرة نتيجة لتراجع الاستهلاك المحلي وارتفاع أجور العمال، وذلك نظرا لأن جميع الإجراءات الهادفة لتقديم دعم حكومي تظل تتركز على الشركات والمحلات التي يقل حجم مبيعاتها عن 500 مليون وون.

وفي الواقع، يشهد عدد المحلات الصغيرة التي تعرضت للإغلاق زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب رفع الحد الأدنى للأجور والركود الاقتصادي الذي يجتاح البلاد.

ويمكن القول إن زيادة الأزمة التي يواجهها أصحاب المحلات الصغيرة تعنى الإنهيار الاقتصادي لعامة الشعب.

وعلى هذا الأساس، بدأت الحكومة والحزب الحاكم يتخذان الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم لأصحاب المحلات الصغيرة ذوي العائدات المحدودة، من خلال زيادة قيمة صندوق نقد خاص بخلق وظائف جديدة، وتقديم المزيد من الدعم المالي لرسوم التأمين الاجتماعي، وتطبيق نظام الدفع السهل المعروف باسم "جيرو باي" على المحلات الصغيرة.