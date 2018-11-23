توقعات بانطلاق مسح مشترك لمشروع خطي السكك الحديدية بين الكوريتين قريبا

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من المتوقع أن تبدأ عملية مسح مشترك بين الكوريتين لتحديث خطي السكك الحديدية في كوريا الشمالية أواخر هذا الأسبوع، وذلك بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي على إعفاء كوريا الشمالية مؤقتا من العقوبات للسماح للكوريتين بإجراء ذلك المسح لربط خطوط السكك الحديدية بينهما.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على اتخاذ خطوات لإعادة ربط السكك الحديدية والطرق ضمن الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الثنائية، وذلك في القمة بينهما التي عقدت في شهر أبريل الماضي في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".

وبموجب هذا الاتفاق، عقدت الكوريتان اجتماعا على مستوى العمل في شهر يونيو الماضي واتفقتا على إجراء مسح مشترك لخط السكك الحديدية الغربي بدءا من يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو، ولكن هذه الخطة قد تم تأجيلها على اعتبار أن إمدادات العمال والوقود والمواد اللازمة لتنفيذ المسح المشترك لكوريا الشمالية تنتهك العقوبات الدولية.

وقد حاولت الكوريتان إجراء مسح مشترك في أواخر شهر أغسطس الماضي، لكنه لم يتم تنفيذه أيضا نتيجة لرفض قيادة قوات الأمم المتحدة عبور المسؤولين الجنوبين خط الحدود العسكري.

وفي الجولة الثالثة من القمة الكورية التي عقدت في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر الماضي، اتفق الجانبان على بدء العمل في ربط السكك الحديدية والطرق في غضون هذا العام، لكن تم تأجيل موعد تنفيذ هذا الاتفاق بسبب رفض الولايات المتحدة إعفاء عمليات إعادة ربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين من العقوبات.

وأخيرا، وافقت الولايات المتحدة على هذا الإعفاء في اجتماع لمجموعة العمل الكورية الأمريكية عقد يوم العشرين من نوفمبر الجاري في واشنطن، وهو ما أدى إلى موافقة مجلس الأمن الدولي على إعفاء المشروع من العقوبات الدولية.

وفي حالة إعادة ربط خطي السكك الحديدية بين الكوريتين، من المتوقع أن يتم ربط هذين الخطين بخط السكك الحديدية العابر للقارتين الآسيوية والأوربية، والخط الآخر العابر لسيبيريا.