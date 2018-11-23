الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

أغنية فرقة إكسايد الجديدة تتصدر قائمة آيتيونز للكيبوب

#أخبار الساحة الفنية l 2018-11-26

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

تصدرت أغنية فرقة "إكسايد" الجديدة بعنوان "أحبك" قائمة "آيتيونز" للكيبوب في تسع دول، هي: غواتيمالا هونغ كونغ والفلبين وسنغافوره وتايوان وفيتنام وفنلندا والمجر والأرجنتين.

كما احتلت هذه الأغنية المراكز العالية في قائمة "آيتيونز" في كل من لبنان وماليزيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكولمبيا والسويد والإكوادور.

وقد عادت فرقة "إكسايد" يوم الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري بالكشف عن أغنيتها الجديد "أحبك" بعد عامين تقريبا من غيابها.

قائمة

موضوعات بارزة