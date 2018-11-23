أغنية فرقة إكسايد الجديدة تتصدر قائمة آيتيونز للكيبوب

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تصدرت أغنية فرقة "إكسايد" الجديدة بعنوان "أحبك" قائمة "آيتيونز" للكيبوب في تسع دول، هي: غواتيمالا هونغ كونغ والفلبين وسنغافوره وتايوان وفيتنام وفنلندا والمجر والأرجنتين.

كما احتلت هذه الأغنية المراكز العالية في قائمة "آيتيونز" في كل من لبنان وماليزيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكولمبيا والسويد والإكوادور.

وقد عادت فرقة "إكسايد" يوم الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري بالكشف عن أغنيتها الجديد "أحبك" بعد عامين تقريبا من غيابها.