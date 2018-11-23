تي في إكس كيو تحتل المركز الأول في قائمة أوريكون الموسيقية اليابانية

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احتلت فرقة "تي في إكس كيو" المركز الأول في قائمة "أوريكون" اليابانية للألبومات المنفردة بألبومها المنفرد الياباني الجديد "غيور" الذي تم الكشف عنه يوم الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري ويضم أربع أغنيات جديدة باللغة اليابانية.

وقد بدأت فرقة "تي في إكس كيو" نشاطها الغنائي في اليابان عام 2005 ، ولا تزال تحظى بإقبال كبير من معجبيها اليابانيين.

وكانت الفرقة قد أقامت 33 حفلا غنائيا في 10 مدن يابانية منذ شهر سبتمبر الماضي.