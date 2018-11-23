(4) 조심히 가세요. مع السلامة.

송그린：그래서 카메라를 벗어나 마이크 앞에서

자신의 이야기를 솔직하게 들려줄 수 있는 환상의 기회에

지수호씨를 초대하는 바입니다.

سونغ كو رين: لهذا فأدعوك، سونغ جي هو إلى فرصة جميلة تستطيع فيها أن تهرب من الكاميرا وتحدثنا عن قصتك الحقيقية أمام المايكروفون.

지수호：안 해요. 자, 그럼 조심히 가세요.

جي سو هو: لا أعمل ذلك. مع السلامة.





شرح درس الحلقة))

조심히 가세요 (جو شيم هي كا سيه يو): مع السلامة. هي مكونة من جزئين والجزء الأول조심히 (جو شيم هي) يعني بحذر. والجزء الثاني 가세요 (كاسيو) يعني يرجى الذهاب وهو من فعل 가다 (كادا) بمعنى يذهب. وجملة الحلقة 조심히 가세요 عبارة للوداع.





مثل))

- 안녕히 가세요 (أن نيونغ هي كا سيه يو): مع السلامة.

안녕히 (أن نيونغ هي) بسلامة

- 살펴가세요 (سال بيو كا سيه يو): مع السلامة.

살펴 (سالبيو): بحذر



