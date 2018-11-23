إدراج لعبة سيروم التقليدية في قائمة التراث العالمي بطلب مشترك من الكوريتين

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قررت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي إدراج لعبة "سيروم"، أي المصارعة الكورية التقليدية، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الاثنين في مدينة "بورت لويس" بجمهورية مورشيوس.

وكانت الكوريتان قد قدمتا طلبا مشتركا للجنة لإدراج لعبة "سيروم" في القائمة.

الجدير بالذكر أن لعبة "سيروم" هي لعبة تقليدية كورية يتمتع بها الكوريون كلعبة فلكلورية وتشبه رياضة المصارعة في الدول الغربية.

وتمثل لعبة سيروم رياضة وطنية وممارسة ثقافية شائعة، حيث يتم تنظيم مبارياتها بانتظام في إطار العديد من الفعاليات والاحتفالات الزراعية، بما فيها عيد رأس السنة القمرية وعيد الحصاد "تشوسوك".

ويرجع تاريخ لعبة "سيروم" إلى عهد الممالك الثلاث القديمة، حيث تم العثور على لوحة جدارية ترسم لعبة سيروم داخل قبر يُعتقد أنه بُني في القرن الرابع الميلادي.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن لعبة سيروم كانت شائعة بين عامة الشعب في عهد مملكة جوسون لأن هناك عددا كبيرا من اللوحات الفنية والسجلات التاريخية التي تشير إلى تمتع الكوريين آنذاك بلعبة سيروم، بما في ذلك لوحة تحمل عنوان "سيروم" رسمها الفنان "كيم هونغ دو" في القرن الثامن عشر.

ويشار إلى أن الكوريتين قد قدمتا طلبا على نحو منفصل لإدراج لعبة سيروم في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وتم دمج هذين الطلبين ليكون طلبا مشتركا نتيجة للوساطة التي قامت بها منظمة اليونسكو لدمج الطلبين اللذين كانا متشابهين.