الرئيس الكوري مون جيه إين يبدأ جولة في ثلاث دول

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غادر سيول اليوم الثلاثاء الرئيس الكوري "مون جيه إين" متوجها إلى العاصمة التشيكية براغ، في أول محطة في جولة خارجية تشمل كلا من التشيك والأرجنتين ونيوزيلاندا.

وفي أثناء زيارته لجمهورية التشيك التي تستغرق يومين سيعقد الرئيس "مون" محادثات قمة مع رئيس الوزراء التشيكي "أندريه بابيس"، ويبحث معه القضايا المتعلقة بسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة إمكانية مشاركة الشركات الكورية في بناء محطات للطاقة النووية في التشيك.

الجدير بالذكر أن الناتج القومي الإجمالي لجمهورية التشيك بلغ 244.5 مليار دولار هذا العام، محتلة بذلك المركز الخامس والأربعين على مستوى العالم، بينما بلغ حجم تجارتها هذا العام 340 مليار دولار.

وكانت التشيك تعد أقوى دول أوربا الشرقية من حيث الصناعات الإنتاجية خلال عصر الحرب الباردة، ومازالت تتمتع بقوة تنافسية في مجال صناعات السيارات ومكوناتها.

وبلغ حجم صادرات كوريا للتشيك في العام الماضي مليارين و210 ملايين دولار، بينما بلغ حجم الواردات منها 710 ملايين دولار، وقد قامت شركة "هيون ديه" الكورية للسيارات ببناء مصنع لها هناك ليكون مركرا لتصدير سياراتها للدول الأوربية.

وخلال إقامته في الأرجنتين التي تستغرق ثلاثة أيام، سيحضر الرئيس الكوري "مون" قمة مجموعة العشرين ويعقد سلسلة من محادثات القمة الثنائية مع قادة الدول المشاركة.

وسيبذل جهودا للحصول على تأييد الدول المشاركة لرؤيته الهادفة لبناء دولة تسامحية وبناء قاعدة أساسية للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وستبدأ قمة مجموعة العشرين أعمالها في الأرجنتين يوم الثلاثين من نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم الأول من ديسمبر القادم تحت شعار "بناء توافق للتنمية المستدامة والعادلة"، حيث من المتوقع أن تجذب رؤية الرئيس الكوري "مون" لبناء دولة تسامحية اهتمام القادة المشاركين.

والشيء المثير لاهتمام الكثيرين هو احتمال عقد قمة ثنائية بين الرئيس "مون" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش قمة مجموعة العشرين، نظرا لأن هذه القمة، في حالة تحقيقها، ستكون قوة دفع جديدة للمفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ التي تمر بحالة من الجمود.

وفي طريق عودته إلى البلاد، سيقوم الرئيس "مون" بزيارة رسمية لنيوزيلاندا تستغرق ثلاثة أيام، حيث يجتمع مع حاكم عام نيوزيلاندا "باتسي ريدي"، ويعقد قمة مع رئيسة الوزراء "جاسيندا آردرن"، ومن المقرر أن يعود إلى سيول يوم الثلاثاء القادم.