١ من كل ٢٠ مولود جديد من عائلة متعددة الثقافات

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تبين أن واحد من كل عشرين مولود جديد ولد في كوريا خلال العام الماضي هو من العائلات المتعددة الثقافات. وفي المقابل انخفضت نسبة الزيجات متعددة الثقافات، كما ارتفع معدل حالات الطلاق في تلك الأسر المتعددة الثقافات خلال نفس الفترة. ووفقاً لما أعلنته هيئة الإحصاءات الكورية مؤخراً ارتفع معدل المواليد في الأسر المتعددة الثقافات في المجتمع الكوري بنسبة 8.4 بالمائة ليصل عددهم من 20 ألفاً و312 مولوداً في عام 2016 إلى 22 ألفاً و14 مولوداً في العام الماضي 2017. وذلك بسبب زيادة طفل ثاني وطفل ثالث في عائلة متعددة الثقافات حيث زادت نسبة أولائك المواليد من بين إجمالي عدد المواليد من العائلات المتعددة الثقافات بنسبة 1.5 بالمائة لإنجاب طفل الثاني و0.4 بالمائة لإنجاب طفل ثالث لتصل إلى 32.8 بالمائة و6 بالمائة على الترتيب. بينما انخفضت نسبة ولادة طفل أول في العائلات متعددة الثقافات بنسبة نحو 2 بالمائة لتصل إلى 61.2 بالمائة من إجمالي عدد المواليد الجدد خلال العام الماضي.

كما أن عدد حالات الزيجات الدولية في كوريا الجنوبية قد انخفض إلى 30 ألفاً و695 حالة وذلك بانخفاض تقدر نسبته ب 12.5 المائة مقارنة مع عام 2010. بينما تزايد عدد حالات الطلاق في تلك العائلات بنسبة نحو 1 بالمائة ليصل إلى 14 ألفاً و450 حالة مقارنة مع عام 2010. للعلم بأن نسبة الزيجات الدولية من بين الزيجات الكلية في المجتمع الكوري كانت قد وصلت إلى نحو 11 بالمائة في عام 2010 ولكنها انخفضت بنسبة 1.5 بالمائة لتصل إلى 9.3 بالمائة في العام الماضي.

أما متوسط الفارق العمري بين الزوجين في العائلات متعددة الثقافات فقد انخفض من 10.3 سنة عام 2016 إلى 9.5 سنة العام الماضي. وكذلك نسبة الأعراس فوق سن الأربعين انخفضت بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى 45.3 بالمائة العام الماضي وانخفضت نسبة العرائس دون سن 24 بنسبة 1.7 بالمائة أيضاً لتصل إلى 33.2 بالمائة.

ولكن بسبب زيادة نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزيجات الدولية انخفض معدل إنجاب طفل أول من العائلات متعددة الثقافات في البلاد لذلك على الحكومة بذل المزيد من جهدها لمساعدة العائلات متعددة الثقافات من حيث الاستشارات الأسرية والتربوية خاصة مساعدة استشارات العلاقات الزوجية في داخل الأسرة المتعددة الثقافات.