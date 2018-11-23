استخدام بعض المواد المخدرة من القنب الهندي قريبا في المستشفيات الكورية

ⓒ Getty Images Bank

من المتوقع أن تستخدم الأدوية العلاجية التي تحتوي على المواد القنبية المستخرجة من الحشيش أي القنب الهندي قريباً في المستشفيات الكورية. حيث صادقت الجمعية الوطنية الكورية على تعديلات قنون إدارة المخدرات في البلاد في الأسبوع الماضي بموافقة 205 عضواً من أصل 220 وبالتالي ستكون أعمال استيراد وتصدير أدوية علاجية تحتوي على مواد مستخرجة من الحشيش أي القنب الهندي وتصينعها وتسويقها وتعاطيها لأغراض علاجية أمراً ممكناً لعلاج مرضى الصرع والباركنسون غيرها من الأمراض العقلية والعصبية المستعصية في المستشفيات الكورية. وكذلك تخزين تلك المواد الحشيشية ونقلها وتملكها أيضاً أعمال ممكنة بشرط أن تتم لأغراض علاجية لو لم يكن الشخص تاجر المخدرات. وبالتالي إذا كان المريض في حاجة إلى أدوية تحتوي على مادة قنبية لغرض علاجي سوف يمكن أن يحصل على الأدوية من مركز الأدوية والنادرة والأساسية بعد أن يأخذ شهادة طبية ذات الصلة من الطبيب الأخصائي ويقدمها مع طلب تناولها إلى إدارة الغذاء والدواء الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يمكن أيضاً إدارة مشروعات ذات الصلة بجمع المخدرات المستعملة لأغراض علاجية منزلية والتخلص منها أيضاً كتدابير لمنع الاستعمال المفرط في تعاطي المخدرات. وسيتم تنفيذ القانون لاستعمال المخدرات الحشيشية لأغراض علاجية بعد ثلاثة شهور من يوم المصادقة البرلمانية عليها لذلك ينبغي على المرضى المحتاجين إلى تلك الأدوية الانتظار حتى أواسط شهر فبراير القادم.

وقالت الجمعية الوطنية الكورية حول هذا مشروع تعديل القانون لإدارة المخدرات خاصة المخدرات الحشيشية إن الفوائد العلاجية للقنب الهندي تم إثباتها لعلاج عدة أمراض مؤخراً، مضيفة أن القيود المفروضة على عمليات قد تؤدي إلى نوع من الهلوسة والإدمان ضرورة ولكن منع كل العمليات العلاجية باستخدام المواد الحشيشية بصورة موحدة بغض النظر عن فوائدها الطبية وفعالياتها أمر غير منطقي.

وأكدت الجمعية على أن السماح باستخدام الحشيش لأغراض علاجية هو من أجل ضمان حقوق المرضى لعلاج أمراضه وزيادة الفرص العلاجية لدى المرضى في البلاد.

وفي المقابل تستعمل بعض المخدرات بما فيها الأفيون والمورفين والكوكايين وغيرها لأغراض طبية في كوريا منذ سنوات إلا أن الحشيش تم منعه في البلاد في فترات طويلة رغم تزايد المرضى المحتاجين لأدواية محتوية على مواد حشيشية لعلاج أمراضهم. حيث وصلت حالات الكشف عن حمل زيت القنب غير الشرعي لدى أسر المرضى الذين يعانون من أمرض الصرع والخرف والتوحد وغيرها من الأمراض المخية والعصبية إلى 38 حالة خلال النصف الأول من العام الماضي.